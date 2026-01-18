高機率達標強烈冷氣團！低溫恐「連續4天」下探8度 最冷時間曝

生活中心／黃依婷報導

今（18）日台灣仍在低壓區的左側，風向維持偏北到東北風，整體風力仍稍強，台灣海峽這一側配合地形作用，陣風又更大一些。減弱後的短波槽仍在通過，因此各地天空普遍雲量較多，不過沒有太明顯的降雨機會。氣象分析師吳聖宇也指出，這天低溫有機會下探8度。

吳聖宇發文，週二將會有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，尤其下半天開始，台南以北到宜蘭一帶預報的露點溫度從一早的11到14度，逐漸降到週二深夜只剩下8到11度之間，相對應的氣溫也將跟著有較明顯的下降；週三到週五白天之間台南以北一直到宜蘭地區的露點溫度，預報都維持在8到11度之間微幅震盪。

吳聖宇指出，冷氣團來襲期間台灣附近底層偏北風風速甚強，尤其是週三、週四這兩天，要到週五白天風速才逐漸減弱，預估700hpa的0度線範圍自週二深夜來到北台灣，之後一路往南壓到巴士海峽，週三、週四0度或以下低溫的區域涵蓋全台灣，可以一直維持到週五，要到週五晚間0度線才明顯北退回到台灣北方海面。

吳聖宇提醒，週三、週四溫度最低，北部、東北部白天高溫只有13到16度之間，中部及花東高溫17到20度，南部微高一點高溫有20到22度左右，夜晚清晨在中北部、東北部都市地區低溫11到13度，空曠地區可能降到8到10度左右，以這樣的低溫預報來說，大致就是在強烈大陸冷氣團等級機會較高。

