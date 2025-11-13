高檔海鮮餐廳「冷凍櫃馬達」起火 帝王蟹險葬身火海

店內冷凍櫃的馬達起火為起火原因。（圖／東森新聞）





位在高雄左營一家知名餐廳，今天（13）清晨五點多驚傳火警，店內冷凍櫃的馬達起火，造成餐廳內部悶燒，消防隊到場破窗搶救，雖然沒人受傷，但許多高檔食材都有受損。

清晨五點多，餐廳內突然冒出熊熊火光，火焰燒得猛烈，已經觸發消防系統，燃燒的位置在餐廳其中一個角落，消防隊到場後，緊急破窗射水灌救，一查之下才發現是冷凍櫃的馬達起火，造成餐廳內部悶燒。

高雄左營一間知名的連鎖餐廳，專賣高檔食材現場代客料理，沒想到13號清晨驚傳火警，店內販賣的活體帝王蟹差點就葬身火海。

目擊者：「有想過第一時間要不要去破窗，但那個好像是鋼化玻璃，所以我就只能直接報警比較快。」

當事餐廳員工：「發現之後就趕快聯絡我們老闆啊，趕快打電話，我們有保全（系統），（手機）會跳出警示。」

水族箱內的帝王蟹和龍蝦飽受驚嚇，許多店內的貨品也遭到大火吞噬，不過火勢很快就被撲滅，幸好沒人受傷，店內的損失業者還在計算中，詳細的起火原因仍有待調查。

