高檔燒肉吃起來酸酸的? 業者:熟成醬醃製屬正常現象

有民眾到高雄一間高檔燒肉餐廳用餐，點了雙人3000多元的套餐，不過卻吃得一肚子氣，因為其中一個品項香蒜奶油橫膈膜上桌時，居然出現酸酸的味道，顏色還分布不均，向店家反應後，店家表示是熟成醬醃製，本來就會有點酸，但這說法讓消費者不能接受，衛生局接獲消息後前往稽查。

高雄一間燒肉店，遭民眾指控肉品不新鮮。（圖/民視新聞）幾名客人依序走進餐廳準備用餐，這一間位在高雄百貨公司的高檔燒肉店，有很多網友曾拍片介紹分享，吸引不捨人慕名而來嘗鮮，不過現在卻有顧客發文抱怨。女子跟朋友點了3000多元的套餐來吃，不過其中這個品項，香蒜奶油橫膈膜，讓她覺得不太對勁，當下就跟店家反應，表示牛肉送來時已經氧化成這樣，味道酸酸的，可以聞聞看，不過服務人員進行相關詢問後卻回答她，是正常氧化，女子覺得怪，再度反應，卻得到主廚說是用熟成醬醃製的說法，但她認為這肉沒有醃製味道，而且顏色還不均勻。民眾：「應該是氧化了吧變色了，價位那麼高不可能牛肉是這樣啊。」民眾：「我們這樣吃覺得還蠻正常的，沒有特別的酸味還是吃起來異常。」營運部助理：「醃製的過程可能沒辦法確實，每一面都很完整平均，我們的熟成醬裡面是有洋蔥跟味霖，那味霖也是一個發酵過的東西，其實它本身就是會有一個酸酸的。」

衛生局接獲消息到場稽查，未發現腐敗肉品。（圖／番社畫面）業者出面澄清，當下就有跟客人解釋原因，因為熟成醬中的成分才會導致肉品有酸味。衛生局接獲消息後，也立即派員到場稽查。高市府衛生局食品衛生科科長謝米枝：「現場檢視原料肉及醃漬肉品無異味及腐敗之情形，肉品及醃料皆在有效期限內，貯存溫度尚符合規定，針對從業人員物品未與食材分區放置缺失，依食品安全衛生管理法第8條飭令業者限期改善。」究竟是當天的食物有問題，還是每個人對酸味的接受度不同，雙方各說各話，衛生局也已經現場抽驗肉品，等待檢驗結果。

