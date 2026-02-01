高檔獲利攻略1／賣了怕賣飛、不賣怕回吐 張錫揭不犯錯關鍵原則

台股多頭總司令張錫表示，台積電財報表現超好，持股盡量不賣，下跌還可再加碼。

台股封關在即，不少投資人帳面獲利創新高，卻也陷入前所未有的心理拉鋸：賣了，怕錯過後續行情；不賣，又擔心過年期間國際變數突襲，導致獲利回吐。與其糾結是否賣股，不如重新盤點持股結構，用對方法落袋為安，才能在震盪中守住成果，也為下一波行情預留操作彈性。

農曆年前，對投資人來說心理壓力不小。「都賺這麼多了，要不先賣一點？」「萬一過年期間出事，川普又有新動作怎麼辦？」「不賣，獲利會不會回吐？」一連串問號，搞得散戶在台股封關前壓力山大。其實年前最容易犯的錯，不在行情預測錯誤，而是賣錯股、亂賣或賣太多。

釐清要不要賣股前，不妨先看近年兩個例子。安聯台灣高息成長主動式基金經理人施政廷指出，2022年台股開紅盤，指數上漲1.28%，但全年在俄烏戰爭，美國通膨且聯準會暴力升息下，股債雙殺，當年大盤下跌超過2成；而2025年新春開盤，因DeepSeek橫空出世拋下一顆震撼彈、指數重挫逾3%，但全年仍繳出大漲26%的佳績。

「台股全年漲跌關鍵，不在開紅盤當日表現，而是當年企業獲利是否成長。」施政廷解釋，2022年大盤重挫主因，在當時企業獲利下修；而2025年大漲背後，則是企業獲利帶動。目前一般預估，2026台股企業獲利成長約22%至25%，理論上全年續漲機率高，應抱股過年。

但現階段散戶既擔心回檔，又怕成為「賣飛族」，如何盤點手中資產，有邏輯有順序的獲利了結，成了封關前自我檢視重點。綜合下列檢核標準，投資人能更穩健地做出正確選擇，內心不再混亂糾結。首先，短期沒有更好標的替換、或有資金需求的人，原則上不需要賣股。

由於全年台股表現仍偏多，因此賣股是風險管理，而非看空市場。台股多頭總司令、國泰投信前董座張錫認為，這波台股確實漲得又快又急，若有更物美價廉的標的想換股、或想換些現金在手，確實可在年前調節部位，高檔落袋為安。重點是要賣對順序，不要亂賣。

「若要變現就先賣個股，再來是台股ETF，台積電一定要留到最後。」張錫指出，短線漲多的單一個股可先獲利了結，台股ETF是一籃子股票，漲跌不像個股那樣劇烈，可在之後出脫。至於台積電是支撐台股ETF重磅要角，且法說會財報表現超級好，三率創高，2026年每股純益上修至85至90元，2027年獲利更上看120元，「投資人不缺錢就不要賣，下跌反而可以再加碼。」他也私下透露，若台積電跌至1500元以下，對他來說就是非常值得入手的價位。

