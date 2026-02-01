高檔獲利攻略2／不是漲多就要賣 1指標判斷股票值不值得抱

投資人怕成為「賣飛族」，盤點投資部位成了台股封關前必做功課。

農曆年前，對投資人來說心理壓力不小。「都賺這麼多了，要不先賣一點？」「萬一過年期間出事，川普又有新動作怎麼辦？」「不賣，獲利會不會回吐？」一連串問號，搞得散戶在台股封關前壓力山大。其實年前最容易犯的錯，不在行情預測錯誤，而是賣錯股、亂賣或賣太多。

現階段對於該不該賣股呈現不安情緒的投資人，可嘗試將長短線資金分開，趁著歲末年終盤點手中資產，釐清哪些是長線核心部位，哪些是短期衛星持股，避免彼此干擾。

長線資金部分，在指數漲多下可放慢進場速度，或壓低進場金額，甚至不再投入；至於短線操作部位，則可先落袋為安。這樣做未必能賣在最高，但至少不會因判斷錯誤、持股賣飛，而動搖了原本穩定積累的投資部位。

安聯台灣高息成長主動式基金經理人施政廷指出，一般來說核心資產應符合4條件，包括產業具長期趨勢性；技術門檻高、地位穩固；且為產業龍頭，經營者有誠信與前瞻視野。

他表示，若是規劃持有2至3年以上的核心資產，封關前都沒有賣股必要，就算投資屬性再保守，核心部位比例至少也要維持5成，才能確保自己仍留在多頭趨勢中。

但若是短線操作、或戰術性配置的衛星部位，封關前則可優先檢討與調節。像是近期漲多、且占資金比重較高；會讓自己睡不安穩、或影響情緒的個股，都可先獲利了結。「最簡單的方式是賣一半，或先把成本拿回來，其餘部位就放著讓股價自己跑，這樣就不會因行情續漲而懊惱，或因修正而感到心痛。」台股多頭總司令、國泰投信前董座張錫表示。

若以個股投資為主，投資人賣股順序可進一步比較「本益成長比」。「簡單講，就是投資性價比概念，將個股漲幅與未來1年獲利成長相比，先賣出漲多、但2026獲利成長相對低的個股。」施政廷解釋，評估持股是否該賣，不能只看本益比高低，而是要搭配成長性。

「像本益成長比PEG（本益比除以預期每股盈餘成長率）就是一個實用指標。一般來說PEG等於1，表示估值還算合理，低於1就代表投資價值被低估、標的算是價廉物美；大於1則是性價比偏低，市場預期已過度反映，在台股高檔環境下，漲多但成長動能趨緩的個股，就可優先列入賣出名單。」施政廷補充。

他提醒，儘管台股整體趨勢偏多，但過年期間仍有國際地緣政治變數須留意；只有守住風險底線，不開槓桿、不融資買股，才能在下一段行情起飛前，替自己保留攻守兼備的彈性。

