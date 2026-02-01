高檔獲利攻略3／年前要用錢怎麼賣？ 台股ETF投資人調節順序一次看

2026年金融股獲利可望成長，高股息ETF含「金」量高，不急著出脫。（本刊資料照）

農曆年台股封關前，多頭馬力全開，卻讓不少散戶陷入「賣與不賣都可能後悔」的情緒中。賣了怕繼續漲，不賣又擔心獲利縮水；究竟長線布局一籃子股票的台股ETF投資人，在指數持續創高下，現階段該持續抱緊，還是落袋為安？

台股持續創高，但不少散戶內心卻陷入矛盾糾結，現階段應落袋為安，還是繼續持有？賣出後繼續上漲，或不賣之後卻下跌，不論結果如何，都讓內心焦躁不安。

尤其，有些投資人明知道手中資產配置是長期退休金規畫的一部分，此時賣出將是對未來安全感的剝削；但完全不動，看著帳面價值在回檔中縮水，又會產生一種「明明可以先賣卻沒有做」的自責。

台股ETF投資人到底該怎麼做才是理性正確的選擇？專家建議，若過年前有資金需求，部位調節順序可以考慮先出脫市值型ETF，之後才是高股息ETF。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，過去幾年經驗顯示，農曆年後資金回頭尋找高股息殖利率股意願明顯，配合近1年金融、傳產股相對受到壓抑，股價位階已低，且營收獲利表現最壞狀況可能已過，過年前就不急著賣在低點。

姚宗宏表示，2026年台股平均殖利率約2.56%，目前預估2027年將進一步回升至3.18%；「儘管整體殖利率不高，但市值前50大企業中，仍不乏殖利率超過4%以上標的，想要息收與資本利得兼具，投資人可趁機檢視高股息ETF選股邏輯，成分股篩選最好具備成長因子，股價動能強勁、填息速度快，長線持有績效才不會落後大盤。」

再就基本面角度來看，高股息ETF持股相對偏重的金融、傳產股，未來一年獲利也可期待。「目前預估金融股獲利成長約5至10%，傳產股成長10至15%，配合關稅疑慮消除，股價評價相對低，對保守資金來說，仍具一定吸引力。」安聯台灣高息成長主動式基金經理人施政廷建議，市值型ETF漲多可先落袋為安，積極型投資人可換檔再上，以主動出擊方式取代被動投資。

「台股站上32000點，隨著指數走高，市場波動明顯放大；市值型ETF以追求大盤平均報酬率為目標，在高波動環境下，投資效率將不如具靈活調整能力的主動式ETF。」施政廷強調，既然高檔震盪在所難免，散戶就應透過經理人選股操作，爭取賺到超額報酬的機會。

最後要提醒投資人的是，儘管台股整體趨勢偏多，但過年期間仍有國際地緣政治變數須留意；只有守住風險底線，不開槓桿、不融資買股，才能在高檔修正、下一波行情起飛前，為自己保留攻守兼備的彈性。

