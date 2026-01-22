高檔逮飆股3／6天就賺逾7% 飆股上校揭「回後買上漲」3大關鍵

受惠AI投資浪潮，南亞科股價飆漲，是2025年朱家泓重要持股。（翻攝經濟部產業發展署YT）

飆股上校朱家泓憑藉10多年投資教學經驗直言，追高殺低是散戶常犯通病，而技術分析核心關鍵，在等待買點。究竟何謂好買點？「等到個股回檔後上漲是最佳機會。」他強調。

朱家泓分享，「我可能好幾個月才出手一次，其他時間都在等，這對散戶來說也是最難的修練；有些人看得懂型態，選得出強勢股，但最後未必能賺到錢，重點就在是否有足夠耐心，等待買點出現再出手。」

究竟何謂好買點？「等到個股回檔後上漲是最佳機會，絕不是看到紅K就衝；基本條件就簡單一套，即股價回檔仍守住月線、不破前低，且5日均線重新往上翻揚。」他強調，若回檔過程跌破月線、跌破前低，那就不是真的強勢股，不必怕錯過。像台達電在2025年5月初，即展開一波強勢多頭格局，每次回檔皆守住月線，直到10月跌破月線，多頭行情才結束。

換言之，當股價回檔後重新站上月線，且月線上揚，就代表另一波多頭正在醞釀。值得注意的是，「回後買上漲」除了符合不破月線、不破前低，且站上5日均線條件外，還需出現一根紅K實體棒。「很多人卡在這，以為站上5日均線就能買，但若K線只是小小十字線，那是變盤線，代表多空仍在拉鋸，方向不明，所以這種時候還是要再等。」

朱家泓提醒，投資千萬不要貪；而他有一套資金調控標準，及停損停利機制。「像現在大盤在月線之上，中長線仍屬多頭格局，但指數在歷史高檔，我就用5成資金做股票；若是週線進入盤整，會降到4成資金；要是週線進一步下彎轉空、行情再惡化，就會降至2成以下。我不會等到月線轉弱才調整，因為那樣會先跌掉1600多點。」

在他的短波段操作系統裡，賺賠有3種結果，分別是大賺、獲利超過1成；小賺、獲利在3至5%；小賠、虧損在5%左右。「照著機制操作，就不會出現大賠，因為風險已被限制住。長期操作下來，小賺小賠可互相抵消，大賺超過1成的部分，就可保留住戰果。」

他說明，自己設定的停損點，是進場成本的5%；停利點則是看5日均線，守住續抱，跌破即停利出場。以2025年9月24日南亞科收盤跌破5日均線為例，回檔整理期間，股價未跌破月線及前波低點，至10月3日股價以實體紅K站上5日均線，買點出現；若以當日收盤價83元進場，一旦股價下跌至78.85元、虧損5%，就必須停損出場。

但南亞科之後一路上漲，直到10月14日跌破5日均線停利出場；若以當天收盤價約89元計算，短短6個交易日報酬率即達7.2%。累積多次小勝，每年就可穩定賺進一筆財富。

