高檢署上訴割頸案「乾哥判太輕」！律師嘆手段兇殘：他真的不只是個孩子

社會中心／黃依婷報導

二審改判少年12年、少女11年徒刑，被害家屬不滿。（圖／資料照）

新北市國中少年遭割頸案，二審改判少年12年、少女11年徒刑，引起被害家屬不滿情緒，痛批法官將責任推給修復式司法；台灣高等檢察署也於12日表示，法院量刑過輕，認為刑度不足以收矯治之效，已提起上訴。對此，律師李怡貞也感嘆「就算下地獄都太輕」。

回顧事件，2年前，新北市某高中附設國中部15歲男學生，要求1名找朋友串門子的女同學離開教室，以免打擾同學午休，少女頓時覺得委屈，找上15歲乾哥訴苦，乾哥為了幫少女出氣，持彈簧刀朝男學生頸部狂刺10刀，男學生經送醫後仍傷重不治。

廣告 廣告

一審法官依殺人罪判少年判9年、少女8年徒刑；全案上訴二審，12月23日高等法院改判少年12年、林姓少女11年徒刑，與死者父母期望30年徒刑有著極大落差，2人在法庭內悲憤大叫，並在法庭外直言無法接受判決結果；台灣高等檢察署也於昨日宣布提起上訴。

李怡貞也轉發該篇新聞連結，發文寫下，手段如此兇殘，犯後態度如此囂張，就算下地獄都太輕，「有些時候他／她真的不只是個孩子」，貼文曝光，引來網友共鳴，「這2個惡魔壞到骨子裏」、「這種真的不能讓他們出來，但家長沒有法律懲處嗎」、「下地獄都太輕」、「知錯卻不知悔改，真的不是孩子會有的態度及作為」。

更多三立新聞網報導

雷虎提告Cheap！律師搖頭：便宜哥有聲量後就開始飄了

玩日本遇最大敵人！一票台人秒認「頭痛快窒息」 內行人曝解法

長輩嘆「冷到發抖」卻不開暖氣！全場讚1神物：省錢又舒服

長期住日本！他回台灣「塞滿箱2日用品」 過來人猛點頭：真的必須帶

