高檢署主任陳宏達籲司法自律 羅智強：風骨不在高位在於「不跪」

羅智強指高檢署主任檢察官陳宏達籲司法自律是風骨。資料照 李政龍攝



外傳黨政高層和大法官蔡宗珍溝通，遭質疑關說司法，台灣高檢署主任檢察官陳宏達喊話若司法自律與自清。國民黨立委羅智強今（24日）表示，陳宏達與3位不同意見大法官，實踐了什麼叫作「風骨」，風骨就是不會為了位子，向權力低頭；位置越高而越能謹守初衷，貴人民而不「跪」權勢，才是真正的風骨。

羅智強下午在臉書發文說，近日媒體報導，總統府行政院曾請黨政高層出面，與大法官蔡宗珍「溝通」，引爆「是否司法關說」爭議，總統府發言人僅出來說「沒有所謂施壓，報導是臆測影射」、「沒有評論的價值」。高檢署主任檢察官陳宏達則站出來，寫文強調司法不能越線、府院不能失格，並明確指出「行政對大法官的溝通應視為禁區」、「司法倫理不只是不收錢、更是不要私下談」

廣告 廣告

羅智強說，陳宏達的文中，強調的是如何透過證據昭示公信，盼望司法展現應有公平正義，在意的是人民的訴訟救濟權，在乎的是我國憲政的存續。反觀報導裡的府院高層，這些人心中有人民嗎？還是只有想著，如何「為君效力」？

他說，看看5位針對憲訴法作出判決的大法官，明明無論依新法或舊法，5個大法官的人數都不夠判決，但5名「超（越法制的）人」竟「自我解釋」，直接明言他們是把其他3位大法官從總額扣除（事後3位大法官提出不同意見書，直批憲法法庭這次組成不合法並無效）。

他認為，5名大法官與繪聲繪影的「黨政高層」，親手把國家憲政送入墳墓，如果有的大法官可以「開除」其他大法官來判決，那未來任何三讀的法律，不就任憑這5人來說算與不算？憲法法庭淪為有權者的權力遊戲，人民對與司法體系的信心直接崩盤。

羅表示，陳宏達的文章與3位不同意見大法官，實踐了什麼叫作「風骨」。風骨就是不會為了位子，向權力低頭；風骨就是不會隨便把法律當成籌碼，進行政治目的上的豪賭；風骨就是不會讓任何一絲關說的可能出現，使人民遭受不公。風骨不關乎一個人有多高大上，事實上，位置越高而越能謹守初衷，貴人民而不「跪」權勢，才是真正的風骨。

更多太報報導

黃國昌告府院關說大法官 總統府：特定報導臆測沒評論價值

顧爾德專欄：憲政僵局面臨威瑪時刻？台灣會陷入革命情境嗎？

憲法法庭裁決《憲訴法》違憲 黃國昌告發府院高層有人關說大法官