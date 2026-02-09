高檢署分案續辦林宅血案 追一枚關鍵指紋
〔記者林慶川／台北報導〕改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》近日引爆諸多爭議，此命案發生至今已40多年，兇手仍逍遙法外，不過，據了解，高檢署目前仍立案偵辦中，並持續召開專案會議，寄望其中一枚尚未比對出的關鍵指紋，能讓此案再露曙光。
民國69年2月28日上午，時任台灣省議會議員的林義雄，因為被控叛亂罪在警總軍法處受審，林義雄的60多歲母親游阿妹及年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均當天被刺殺身亡，9歲長女林奐均受到重傷。
當年案發後，現場共採得可疑掌紋6枚、指紋12枚，經比對後，6枚掌紋及其中10枚指紋均為死者及林家親友所有，有2枚指紋未比對出，而自死者身上採集血液樣本9處， 經以血型比對(當時警方尚無 DNA 檢驗技術)，也均與死者血型相符，也並未發現兇嫌遺留血點。
此案當時偵辦2年餘，但未找到兇手，成了懸案，其中，85年，87年2度重啟調查，均無進展，刑事局在96年3月再度以最新的科技及鑑識技術重新鑑識本案相關跡證，將2枚指紋重新比對後，發現其中1枚，與台北市警局刑警大隊鑑識同仁指紋相符，是當年在現場採證時不慎遺留，至於另1枚指紋仍未能比對出相符者。
98年3月間，林宅血案第4次重啟調查，高檢署專案小組責由刑事局指紋室將該枚關鍵指紋重新輸入指紋資料庫進行比對，不過，仍然未比對出相符者。
由於此枚尚未比對出的指紋，不排除是兇手所遺留，因此，被視為全案重要關鍵之一，而隨著鑑識科技不斷精進，監察院在113年2月間函請法務部研議組成專案小組續查此案，據了解，高檢署已召開過多次專案會議，重新檢視相關檔案及物證。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
