高檢署展示第13波緝毒成果 卓榮泰宣示對毒品「零容忍」

【記者張欽/台北報導】台灣高檢署依據行政院的「新世代反毒策略行動綱領」，統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，於今年10月7日至26日一連串執行第十三波安居緝毒專案，針對大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品「斬草除根」，今天在調查局舉行「114年第13波安居緝毒專案暨查獲重大毒品發布記者會」，行政院長卓榮泰現身表達政府緝毒決心， 同時強調反毒工作需靠緝毒、驗毒、戒毒、識毒等跨領域、跨部會合作，才能有效掌握新興毒品趨勢後杜絕。

行政院林明昕政務委員、行政院李慧芝發言人、法務部鄭銘謙部長、海洋委員會管碧玲主任委員、內政部吳堂安常務次長、財政部謝鈴媛常務次長、最高檢察署邢泰釗檢察總長及六大緝毒系統之首長均應邀與會。

高檢署表示，自2018年統合六大緝毒系統執行首波「安居緝毒專案」至今已第13波，不僅增加毒品查緝數量，還降低施用毒品人數、抑制毒品新生人口成長等，同時因應依托咪酯類新興毒品、愷他命危害日益嚴重，第13波專案將依托咪酯類、愷他命等新興毒品列為查緝重點。

對於查緝成果，高檢署也列出這波安居專案共查獲1969嫌疑人，製造、運輸、販賣毒品756人，搜索821場所，羈押134人，查扣各級毒品達407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共74處，其中，依托咪酯類、愷他命新興毒品部分，共查獲472人，佔全部製販運毒犯罪者62.4%；依托咪酯類工廠（含分裝場）查獲70處，佔本次查獲製毒工廠、分裝場、植栽場94.6%，另掃蕩社區藥頭205人。

卓榮泰聽取緝毒成果後，除嘉勉緝毒人員辛勞，還強調反毒工作要靠緝毒、驗毒、戒毒、識毒等跨領域、跨部會的合作，進而掌握新興毒品趨勢，另就青少年保護，應對電子煙等施用工具及新興毒品嚴查究辦，強力打擊藥頭，讓國人免於毒品危害，展現政府對毒品「零容忍」的決心。

臺高檢署與六大緝毒系統將持續密切合作，精準盤點毒品趨勢，強化跨部會整合，從源頭阻斷毒品流入，向下刨根、全面掃蕩，建構最緊密的緝毒網絡，守護國人健康，落實行政院新世代反毒策略之目標。

