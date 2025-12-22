高檢署指示各地檢署防範恐攻 統一指揮偵辦危害公眾安全案 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為持續防範重大治安事件引發模仿效應，確保應變作為統一、迅速且有效，台灣高檢署檢察長張斗輝今（22）日指示全國各地方檢察署對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」之檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

高檢署指出，為強化檢警合作與資訊暢通，司法警察機關如接獲相關報案或偵辦線索，應與各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」窗口保持密切聯繫及報請檢察官指揮偵辦，以確保應變小組得即時掌握情資並統籌應處。同時，各地方檢察署亦應指定專責窗口與司法警察機關保持即時聯繫，確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行。

同時，各地檢署，對於偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應即時啟動應變及強制作為，並主動發布新聞稿或說明訊息，以正視聽、遏止恐嚇或模仿風氣的擴散。相關案件應同步即時通報台高檢署，以強化橫向聯繫及偵辦效能。

高檢署則成立「督導應變小組」由處理偵辦重大危害社會秩序案件業務的主任檢察官鄭鑫宏擔任召集人，檢察官陳舒怡擔任執行秘書，成員並包括檢察官王正皓、王盛輝、馬中人等，共計五人，負責統籌全國檢察機關相關案件之督導、協調與通報事宜，確保各地檢署即時掌握情資、迅速應變。

高檢署重申，對於任何以恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公共安全之行為，檢察機關將秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，並持續與警、調等司法警察機關密切合作，確保社會秩序與民眾安全不受威脅。

