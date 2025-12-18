高檢署檢察官因「赴88會館」遭免職 轉任北檢觀護人

台北市 / 綜合報導

前高檢署檢察官黃錦秋，被指控邀約偵辦郭哲敏案的新北檢檢察官王涂芝，一起到「88會館」，和洗錢教父「涂誠文」經營的銀樓，接受無償招待，遭移送懲戒法院，二審判處黃錦秋免除檢察官職務，轉任台北地檢署觀護人，全案確定，這也代表黃錦秋在高檢署恐怕無法申請「服務紀錄良好文件」，無法轉任律師，高檢署則表示，目前尚未收到當事人申請，若收到將依法辦理。

前高檢署檢察官黃錦秋(2008)說：「我覺得我這個表現太過不專業，不應該涉入太多私人感情。」曾連續偵破兩起水泥封屍案，被司法界稱做「水泥達人」的前高檢署檢察官黃錦秋，因捲入八八會館風波，遭懲戒法院判決免職，轉任北檢觀護人，全案確定。

廣告 廣告

記者VS.郭哲敏(1.13)說：「郭先生有什麼話想說。」過去地下匯兌業者郭哲敏開設的88會館，涉嫌免費招待檢警和政商人事，導致人事大動盪，懲戒法院指出，黃錦秋109年1月17日，邀請偵辦郭哲敏案的新北檢檢察官王涂芝，一起到88會館公設KTV唱歌，另外兩人也在同年7月10日，一起到涉嫌協助博弈集團洗錢的涂誠文，管理的銀樓地下室唱歌，涉及接受無償招待。

而111年爆發88會館後，黃錦秋還要求王涂芝改口否認，有至88會館意圖卸責，一審被判決轉任檢察事務官，二審轉任北檢觀護人，原為檢察長熱門人選的黃錦秋，不只斷送檢察官生涯，後續想轉任律師恐怕也將受到影響，黃錦秋委任律師黃秀惠說：「她只是打去詢問一下(服務紀錄文件)，今天(網路媒體)就連載了嘛，目前還在，我們目前就是還在思考。」

根據相關法規，檢察官想轉任律師，向服務機關申請取得服務紀錄良好文件，就能免試取得律師資格，如果沒有這份文件，就得重新考取律師資格，高檢署回應目前尚未收到黃錦秋的申請，如果有收到將依法辦理，但黃錦秋因88會館案受到懲戒，在高檢署已經不符合申請資格，但若在擔任觀護人期間表現良好，五年後還是有申請機會。

原始連結







更多華視新聞報導

接受88會館招待被拔官 檢察官黃錦秋震驚「未曾去過」

黃錦秋赴88會館遭拔檢察官 委任律師秀對話紀錄：沒去過

88會館案判免除檢察官職務 黃錦秋將提上訴

