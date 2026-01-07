高檢署檢察官被列「台獨打手」 法務部嚴正譴責恫嚇橫蠻行徑 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

中共國台辦今（7）日公布偵辦起訴綠營共諜案的台灣高等檢察署檢察官陳舒怡為「台獨打手」並揚言「終身追責」一事，法務部對此嚴正聲明我國司法主權不容侵犯，對於企圖以恐嚇手段干預我國司法主權、威脅司法官人身安全之挑釁作為，法務部表達最強烈之譴責。

法務部指出，我國為民主法治國家，檢察官依法獨立執行職務，不受任何干涉。境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立「檢舉郵箱」等惡質手段，干預我國司法主權，此等片面宣稱對我國之法律定位，對我國不生任何效力。法務部重申我國司法主權絕不容許外部勢力以任何方式恫嚇、威脅。

法務部表示，有關「綠色司法打手」、「羅織罪名」等指控，純屬無端抹黑與政治干擾。檢察官偵辦任何案件，均秉持中立、公正之立場，恪遵法律為之。凡涉及危害國家安全或違反法律之行為，檢察官本於職權依法訴追，確保我國民主憲政及永續發展。此等政治化言論意在製造對立、恐嚇執法人員，絕不為我國民主社會所接受。

法務部強調，檢察官依法執行職務受我國法律保障，絕不容許任何勢力以「徵集證據」或「終身追責」之名，行騷擾與恐嚇之實。本部堅定支持全體檢察官公正執法，絕不因任何威脅而退縮，法務部亦將與相關部會密切合作，對於任何干預台灣司法及威脅台灣公務員之非法手段，採取必要之因應作為。

法務部並呼籲社會團結，支持公正司法，我國為成熟之民主法治國家，司法案件之偵查、審判皆依嚴謹法律程序為之。面對任何形式的外部打壓與複合式侵擾行為，全體國人應共同捍衛民主法治與司法公正，支持檢察官公正執法，守護我國司法主權與民主體制。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

