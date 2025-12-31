高檢署研議上訴！馬英九「三中案」二審無罪 蕭旭岑回應了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

前總統馬英九，擔任國民黨主席期間涉入賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，檢方依其違反《證券交易法》等罪起訴；馬英九一審獲判無罪後，檢方不服提出上訴，而今（31）日二審宣判，馬英九維持原判決，而高檢署則強調會研議上訴。對此，國民黨副主席、馬英九辦公室執行長蕭旭岑受訪也回應了！

針對馬英九在「三中案」今日二審仍維持無罪判決，蕭旭岑上午受訪則表示，馬英九對高等法院的判決表示欣慰，感謝司法的公正、感謝法公秉公審理還馬英九清白。

話鋒一轉，蕭旭岑稱，民進黨在三中案結合媒體、檢調等政治力量的追打馬英九已接近10年的時間，事實證明這樣的手法已成為台灣的亂源，「所以馬前總統希望他是最後一位遭受這樣對待的政治人物」。

前國民黨主席馬英九涉及三中案，遭檢方依違反證交法等罪嫌起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，台灣高等法院今天駁回上訴，維持3人無罪判決。不過，高檢署則說，將研議提起上訴。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

