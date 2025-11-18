高檢署破獲吸收6現退役軍官當共諜 國防部：內部清查發現

長沙市第13届人民代表大會民族華僑外事委員會委員、港籍人士丁小琥吸收現退役軍人，今（11/18）日一同遭到高檢署起訴。呂志明攝



高檢署今（11/18）日破獲共諜案，港人丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，吸收我國6名現退役軍官，要求交付機敏資料，並在兩岸開戰時消極抵抗。對此，國防部表示，政戰局執行內部清查作業時，發現一名少校行為涉疑，即依國安聯防機制處理。

專案小組查出，丁小琥早在10多年前，就透過媽祖交流或是商務活動前來台灣促進兩岸友好關係，自2018年間開始受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，假藉商務活動、媽祖交流或是觀光名義來台發展組織、刺探、蒐集機敏資料。

自2023年起，丁小琥先吸收我國陸軍戰備訓練退役中校王文豪，而後再透過他來吸收國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，爾後再透過這2名退將吸收陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智；再擴及楊博智的的胞姊、空軍飛指部中尉人事官楊千慧，楊千慧的丈夫、空軍飛指部少校管制官邱翰林。

對此，國防部回應，政戰局執行內部清查作業時，發現楊博智行為涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦；經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請高檢署與台北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊博智、呂芳契等2名現役軍人與其他5名犯嫌。

國防部強調，嘟看當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織。國防部譴責少數官兵違背忠誠義務等叛國行為；而目前國防部已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證，並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

