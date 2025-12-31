高檢署輸了三中案仍不放手！ 仍對馬英九等人無罪研議提起上訴

前總統馬英九因「三中案」遭北檢起訴，雖然一、二審皆判無罪，高檢署仍不放手。（圖／報系資料照

高等法院今天（12月31日）上午審結前總統、國民黨主席馬英九、時任中投董事長張哲琛和時任總經理汪海清及蔡正元，涉嫌賤賣三中被訴《證券交易法》，馬英九、張哲琛和汪海清維持一審無罪判決，蔡正元仍判3年6月徒刑。高檢署得知高院維持一審對馬英九等人無罪判決後，仍不放手，聲稱要「研議提起上訴」。

三中案緣於《廣電法》要求在民國94年12月26日以前，黨政軍須退出 媒體經營，馬英九94年上任國民黨主席後，為處理黨產爭議以及國民黨退出媒體經營，委由中投公司出售華夏、中影等股權及舊黨部大樓。

廣告 廣告

台北地檢署認為時任國民黨黨主席馬英九，時任中投董事長張哲琛及時任總經理汪海清等人，在《廣電法》2005年12月26日的政黨退出媒體大限時，為了塑造國民黨退出媒體經營的假象，竟用包裹交易方式賤賣三中（中視、中影、中廣），導致中投損害72億9174萬元。至於當年擔任國民黨政策會執行長的蔡正元，也在中影交易案中，涉嫌侵吞2.8億元的阿波羅公司股款。

一審宣判時，承審的台北地院金融庭庭長江俊彥表示，馬英九雖然具有介入當時雙方協商的過程，依照當時的錄音，可以看出馬英九有指示「基本上不要違法」，並多次與律師確認合法性問題，因此合議庭認為，不能說張、汪兩人在執行職務時，有屈從或配合馬英九、賤賣的情形，且不論從程序事項或實體事項觀察，均難認有背信或圖利特定人士之狀況。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

難忍菸癮1／祝釩剛牽手火辣女伴 吞雲吐霧慘遭嫌棄

阿嬤半夜買奶茶差2元！男子幫付後她卻不喝了 背後原因超鼻酸

雙棲女神戀愛中1／樂天女孩黃禹菡牽CEO男友甜蜜接吻 開雙B豪車共返愛巢