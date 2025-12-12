高欣欣熬夜籌備婚禮！補辦原因曝光「為自己圓夢」 親吐：家人也在等

記者王培驊／台北報導

資深演員 高欣欣、李國超 牽手近 20 年，兩人 2020 年已登記結婚，但今（12）日特別在台北維多麗亞酒店補辦婚宴，席開 38 桌，邀請多年好友同聚，場面溫馨熱鬧。高欣欣坦言，這場婚宴其實是她想要辦的。高欣欣透露，為了婚宴她已經連續幾天熬夜到凌晨四五點，「因為這場婚禮算是我想辦的，我想要什麼樣就自己做主，李大爺動作太慢了，我乾脆全部自己來。」外界疑惑兩人已經結婚多年，為何現在又辦婚禮？她笑說：「就補辦啦！也給我自己一個機會穿上白紗。」

廣告 廣告

至於為何選在今年舉辦？高欣欣表示：「剛好時間到了。今年一些工作告一段落，超哥家人也一直希望我們能辦個喜宴。」她坦言婚前也曾擔心賓客是否會出席，「我們邀的人很多會攜伴，我怕位置不夠、有人被分開，氣氛會變掃興。」

至於婚禮花費，她倒沒特別計算，應該是有破百萬「但很多好友幫忙、廠商也贊助。」今天婚宴沒有長官致詞，也沒有「噁心環節」，整體流程走溫馨自然，「但台上會發生什麼我也不知道，行程排得很滿。」李國超則表示，補辦婚禮讓他非常開心，「家人從美國回來，很多朋友也從國外飛回來。」

李國超也笑稱自己佛系，來多少人都沒有關係，也感謝大家願意到場，「反正這又不是售票演唱會，輕鬆最重要。」他也幽默補刀夫妻日常，「欣欣急性子，我慢郎中，籌備中難免會有小摩擦，但今天她最漂亮。」至於是否有洞房？他笑說：「沒有啦，我們有婚房。」還自曝「很久沒有行房」，讓一旁的高欣欣瞪他：「真的什麼都敢講！」讓現場笑成一片。

更多三立新聞網報導

李國超婚禮「擋酒部隊」曝光！游安順一人包辦 他笑喊：新郎不能喝醉

李國超、高欣欣婚禮！她突自爆「是第二次走紅毯」 認了：第一次跟石英

專訪／《大濛》選角內幕曝！堅持柯煒林出演 陳玉勳：他是全劇最苦的人

專訪／方郁婷拍認屍戲「哭到停不下來」！全靠想像撐過去：很溫暖的回憶

