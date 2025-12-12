高欣欣辦「百歲銀髮婚」自揭紅毯史 李國超緊張追問：跟誰？

李國超、高欣欣愛情長跑20年，今(12日)迎來結婚5週年，特別補辦銀髮婚宴與親友分享喜悅。(記者胡舜翔攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕61歲李國超、56歲高欣欣愛情長跑20年，於2020年登記結婚，今(12日)迎來結婚5週年，特別補辦「百歲銀髮婚宴」與親友分享喜悅。高欣欣自招這輩子只跟2個人走過紅毯，一旁的李國超聽到後激動問：「誰？」引起全場大笑。

高欣欣提到，拍戲多年，為戲穿白紗的機會並不多。她這幾天細想後說：「我這輩子只跟2個人走過紅毯。」第一個是2005年以《意難忘》入圍金鐘獎女配角時，和石英一起走紅毯；另一位就是身旁的老公。李國超笑說：「剛剛在彩排走紅毯的時候，我真的很感動，我看著欣欣說『我們真的辦喜宴了』。」

廣告 廣告

周遊(左)和老公李朝永(右)出席婚禮。(記者胡舜翔攝)

婚宴賓客多是與兩人交情超過20年的好友，其中不少是演員。甚至今天中午，高欣欣還接到有人因拍八點檔臨時不能出席的通知，而夫妻倆也是演員，因此格外能體諒戲劇工作的不確定性。高欣欣笑說：「我們心臟都很強！」李國超也補充，還有人來關說想坐哪一桌，他都笑回：「我盡力安排，但主導權在我老婆身上！」

傅子純、兵家綺和游安順擔任婚禮招待。(記者胡舜翔攝)

李國超與前妻所生的女兒李尤未也到場，高欣欣誇讚繼女會主動幫忙。好友游安順不僅擔任擋酒部隊，也是婚宴的總招待，而他的兒子游禮與朋友的孫子則擔任花童。至於是否會交換誓詞？高欣欣笑喊：「你是說噁心的話嗎？應該不會，我們不噁心，也沒有長官致詞。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

相識40年兄弟屠穎離世！李國超「銀髮婚宴」哽咽留位 高欣欣當場落淚

認了「高欣欣想辦婚宴」幫遊說！游安順嗆聲新郎：真不是男人

高欣欣婚禮爆口角「幹嘛插嘴」 李國超自招：很久沒嘿咻了

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

