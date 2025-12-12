高欣欣、李國超婚禮！席開38桌花費曝 他驚吐：很久沒行房

資深藝人高欣欣、李國超補辦婚禮。（圖／東森娛樂）





資深藝人高欣欣、李國超今（12）日於維多麗亞酒店席開38桌，隆重舉辦婚宴，新娘高欣欣身穿一襲設計典雅的白紗禮服，與新郎李國超攜手現身。高欣欣幾乎親力親為在籌備婚宴，每天都凌晨才睡，李國超則是「完全配合」。

高欣欣及李國超愛情長跑20年，2020年12月12日登記結婚，選在5週年的今天補辦婚宴，除了是剛好結束工作有時間外，高欣欣表示，「超哥家人們也希望有個喜宴，我動作很快，半年前就開始籌備。」而李國超的親朋好友也特別從國外回來祝福。

至於準備過程有沒有起爭執，高欣欣提到在「排位置」上最辛苦，因為不確定受邀賓客會來幾個人，如果來了卻沒有位置，就會有掃興的感覺，李國超在一旁緩頰「一定會順利圓滿的」。高欣欣低調表示婚禮花費粗估百萬，至於晚上會不會洞房，李國超脫口「已經很久沒有行房」，讓全場驚呼，隨後才補充是開玩笑。



