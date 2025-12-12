即時中心／廖予瑄、陳治甬報導

演藝圈盛事！資深藝人高欣欣與李國超這對相知相惜逾二十年的銀色佳偶，在今（12）日於維多麗亞酒店席開38桌，隆重舉辦婚宴，正式結為夫妻。這場備受期待的婚禮，不僅有新人甜蜜深情的畫面，更因為超華麗的賓客陣容，讓現場星光熠熠，宛如一場演藝圈盛大的感恩聚會。婚宴由林柏妤、Gino搭檔主持，為婚禮增添熱鬧氣氛。

新娘高欣欣身穿一襲設計典雅的白紗禮服，與新郎李國超攜手步入採訪區。高欣欣臉上的幸福笑容藏不住，而李國超則全程緊握愛妻的手，顯得相當珍惜。

廣告 廣告

當媒體詢問心情時，李國超感性表示：「等待了這麼久，終於能給欣欣一個正式的身份，謝謝她這二十多年的陪伴與包容。這份愛是遲來但更美好的。」高欣欣也甜笑回應：「謝謝大家的祝福，我們會繼續把日子過得簡單、幸福。」兩人更應媒體要求親吻放閃，現場洋溢著溫馨浪漫。

快新聞／高欣欣、李國超愛情長跑20年 眾星齊聚「見證世紀婚禮」

高欣欣（左）、李國超（右）今日舉辦婚禮。（圖／民視新聞）

本次婚宴的賓客名單可說是集結了台灣演藝圈數十年來的資深與當紅藝人，星光密度極高。

八點檔天王天后群聚，陳美鳳、侯怡君、翁家明、倪齊民、何豪傑、王瞳、蘇晏霈、傅子純、曾子益、黃文星、賴慧如、張家瑋、吳皓昇、陳仙梅、梁佑南、江俊翰、柯叔元、謝承均、江宏恩等多位知名演員到場，宛如一場大型的戲劇同學會。

與高欣欣情同姊妹的閨密團，兵家綺、林千鈺、高宇蓁、方馨也現身祝福，其中方馨更將在婚宴上獻唱2首歌曲，為好友送上最真摯的禮物。

包括重量級前輩 周遊、李朝永夫婦，以及唐琪、張瓊姿、張鳳書、楊烈、游安順、李興文、趙永馨等以及圈內模範夫妻檔六月、李易、陳宇風、葉家妤、以及 顏嘉樂、狄志杰的出席，也為這場婚禮增添更多喜氣。

此外，李天柱將於婚宴上獻聲演唱，王上豪帶來小提琴表演助陣，展現新人於圈內的好人緣，跨界交情令人稱羨。

婚宴於晚間 6 點 30 分準時開席，現場以新人和賓客的喜悅為主題，佈置溫馨典雅。高欣欣與李國超在眾多親友的見證下，交換了對彼此一生的承諾。這場結合了深情承諾與星光閃耀的婚禮，不僅是對兩人堅貞愛情最好的註腳，也成為歲末年終演藝圈中最溫暖動人的喜訊。

原文出處：快新聞／高欣欣、李國超愛情長跑20年 眾星齊聚「見證世紀婚禮」

更多民視新聞報導

AutoReserve傳詐騙疑雲！民眾被扣款竟未訂到位 北市法務局說話了

血緣騙不了人！大壞蛋被小六萌兒一秒融化？《好運來-EP253精彩片段》

李國超、高欣欣「愛情長跑二十年」舉行世紀婚禮！超大咖賓客名單全公開

