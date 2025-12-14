高欣欣＆李國超的高中同學 王淑麗婚宴忙集郵

〔記者林南谷／台北報導〕61歲李國超、56歲高欣欣愛情長跑20年，2020年登記結婚，前天(12)日迎來結婚5週年，特別補辦「百歲銀髮婚宴」與親友同慶，不少娛樂圈內好友都是座上賓。

特別的是，東森氣象主播王淑麗13日晚上開心曬出和李國超、高欣欣同框照片說：「20年修成正果太不容易！我的高中同學高欣欣＆李國超，你們要一直這樣幸福下去。」照片中3人開心比心型，王淑麗還和藝人陳美鳳、楊烈、李鑼等人合影，大家都甜露溫馨笑容。

今(14)日一早，記者也收到王淑麗為東森幼幼慈善基金會拍攝公益桌曆，這是王淑麗多年來的持續獻愛，在她最新桌曆，延續王淑麗得滿滿活力，有她在街頭露出燦笑，也有多張身穿白靴一展曼妙好身材，讓記者搶先蒐藏呢！

