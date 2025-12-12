高段位送禮指南！精選歐瓏藝術香氛、海洋拉娜頂級保養、SAWAA質感洗沐…交換禮物直接贏在起跑線！！

（圖／品牌提供）

年末禮物挑選最怕「踩雷」？想送得體面又有質感，從包裝到內容物都得撐得起場面！這次精選三大話題品牌：Atelier Cologne 法國歐瓏的藝術節慶包裝、海洋拉娜的頂級明星組合、SAWAA的森林系香氛禮盒，不管是送主管、送姐妹、送另一半，或是交換禮物場合都能撐出「高段位送禮者」的水準。

Atelier Cologne歐瓏：金箔行星包裝＋多款香氛禮盒，外貌與實力同時在線

今年歐瓏以《冬至之光Winter Solstice》為題，找來法國藝術家David Aiu合作，將他代表作品Planet Series裡的「行星＋金葉」概念放進瓶身與禮盒設計裡。金色葉片在光線下會透出不同層次的反射感，搭配深色系包裝與行星圖騰，看起來既有節慶氛圍又不浮誇，是那種放在書桌或梳妝台上，路過都會想回頭多看兩眼的等級，收到的人不用聞香光看外表就知道是認真挑過的禮物。

Atelier Cologne攜手法國藝術家David Aiu，推出充滿金色華美光芒的限量系列節慶包裝。（圖／品牌提供）

實際組合上選擇也很多，走安全牌路線可以選「無極烏龍隨行組」，淡茶香加上護手霜或隨身尺寸淡香精，很適合送同事或朋友；想要禮物打開就有儀式感，可以挑選含蠟燭、淡香精、茶花香頌的聖誕禮盒，把房間香氛與身上香味一次顧好；若是想送給特別重要的人，也有包含珍稀淡香精、皮套與蠟燭的高單價組合，實用度、收藏感與「看起來很貴」的那種氣場一次到位！保證是絕不會失手的藝術香氛選擇。

多款聖誕禮盒即日起可於LINE禮物或門市選購。（圖／品牌提供）

海洋拉娜：乳霜璀璨嘉年華頂級組合，一看就知道是「被重視的禮物」

海洋拉娜這回直接把「頂級送禮」四個字寫在臉上，以「乳霜璀璨嘉年華」為主題，把經典乳霜、醇萃活膚晚霜、超能水和夢幻唇部保養組成多款禮盒，從大禮到千元輕奢通通有！想一次升級保養可以選「晚霜列車組」或「潤澤列車組」，主打正貨加多容量小樣，價值換算起來非常划算；預算比較低的話，也有修護唇霜搭配護手霜與精緻吊飾的小組合，包裝看起來依舊高級，不會有「小氣禮物」的感覺！再加上滿額還有毛絨霜寶吊飾、乳霜小兵鑰匙圈等限定贈品，只要打開綠寶盒都有滿滿驚喜，不管是想送長輩、老闆，或是在年末替自己開一個奢華儀式感的保養嘉年華都很棒。

不用花到上萬塊，最低2,100元就能入手海洋拉娜禮盒！就算是小資女也很OK。（圖／品牌提供）

即日起至12/31凡購買乳霜60ml即享「任一限量毛絨霜寶吊飾」、消費滿8,000元可獲得「限定禮物包裝+乳霜小兵鑰匙圈」、滿18,000元加贈「任一限量毛絨日夜霜寶吊飾+乳霜7ml」，為送禮心意增添溫馨與祝福。（圖／品牌提供）

SAWAA：暖杉與微光洗沐＋海月護唇，用森林木質調包裝冬夜的儀式感

走質感生活派的一定會被SAWAA今年的聖誕禮盒打中！品牌延續最擅長的台灣木質調香氛，把森林、夜晚與海岸感受變成一整套冬夜儀式~「暖杉養護組」以暖杉高效修護髮油搭配暖杉去角質沐浴露，洗澡時一邊去角質、一邊被木質調香氣包圍，秀髮與肌膚都像被罩上一層溫暖濾鏡；「微光洗沐組」則主打夜晚放鬆，新品「黑杉微光｜靜心安恬身體乳」加入氯化鎂、GABA與夜間修護因子，配合波光沐浴露的高濃度酵母與植萃成分，洗完再擦身體乳，整個人會有安靜慢下來的感覺，很適合送給壓力大、睡前需要放鬆的人。

SAWAA暖杉養護組／1,950元 內含暖杉高效修護髮油100ml+暖杉身體去角質沐浴露500ml。（圖／品牌提供）

SAWAA微光洗沐組／2,280元 內含黑杉微光靜心安恬身體乳500ml+波光淨膚酵母沐浴露500ml。（圖／品牌提供）

同一系列裡，「海月護唇組」則是最適合交換禮物的那一款！日用的月相潤澤護唇膏負責幫嘴唇撐起自然光澤，夜間的海潮修護款則像薄透唇膜一樣可包覆雙唇，睡一覺起來乾皮與細紋都被改善了。整組體積小巧、設計感卻很完整，拆開來會覺得是被好好對待的那種貼心禮物，非常推薦送給朋友、曖昧對象或同事，不會過頭、又剛好踩在「很懂生活」的路線上。

SAWAA海月護唇組／1,250元 內含海潮修護護唇膏1.7g+月相潤澤護唇膏1.7g。（圖／品牌提供）

