高毒防局獲衛福部城市夥伴獎

高市府毒品防制局以推動「社區及里辦毒品防制關懷站」政策，成功整合跨局處與社區力量，榮獲衛生福利部「一一四年台灣健康城市暨高齡友善城市獎-城市夥伴獎」，昨（廿八）日由副局長郭培榮率隊出席受獎，展現高雄在全民反毒、社區動員與跨域合作上的卓越成果。（見圖）

毒防局以「好里相挺 有里好站～實踐高雄社區反毒零距離」為核心，自一○八年起持續推動「社區及里辦毒防關懷站」，整合各區衛生所、里辦公處、社區藥局及診所的力量，截至目前，高雄市已建置一千一百八十個毒防關懷站，包括三十八區衛生所、八百九十個里辦公處、二百零八間社區藥局及四十四間診所，把毒品防制工作延伸至民眾生活最前線。關懷站提供毒品防制宣導、諮詢、轉介及關懷服務，也是社區早期預防、早期辨識與介入的重要平台，逐步形成綿密且便利的社區防毒網絡，讓民眾更容易接觸到防毒資訊與協助資源。

廣告 廣告

毒防局陳盈秀局長表示，這項政策能夠持續落實並獲得肯定，關鍵在於「夥伴合作」與「在地連結」；毒防局攜手各區衛生所、里辦公處、社區藥局及診所共同守護民眾健康，透過跨網絡協力，強化毒品預防、辨識與輔導的能量，打造具韌性、可迅速應變的毒防網。

陳局長特別感謝所有參與推動的毒防夥伴們，正因為大家的熱情投入與不懈堅持，才能真正深入社區、貼近民眾需求，未來，毒防局將持續強化在地合作、深化夥伴關係，並邀請更多醫藥界夥伴加入社區毒防關懷站，一同守護民眾的健康。

毒防局提醒，新興毒品樣態多變，尤其俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯，被不法分子濫用製成電子煙油，使用後會導致使用者意識混亂及身體無法自主控制，呼籲民眾勇敢向毒品說不；如有毒品防制相關問題，可就近洽詢毒防關懷站，或撥打二十四小時免付費毒防諮詢專線○八○○七七○八八五，共同守護自己與家人健康安全。