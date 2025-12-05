高毓璘靠唸對「這2字」收服小學生 笑稱是陪兒子讀書功效

【緯來新聞網】主播高毓璘昨（4日）在社群平台分享一段讓她感到特別的小插曲，一名家長傳訊表示，自家兩名小學生因她正確念出兩個字，堅持只收看她播報的新聞，引起熱烈回應。

高毓璘靠唸對蛤蜊2字收服小學生。（圖／翻攝FB）

她公開這位家長的訊息內容，提到家中兩名就讀國小四年級與二年級的孩子，對她的播報印象深刻，特別欣賞她正確念出「蛤（ㄍㄜˊ）蜊（ㄌㄧˊ）」的發音，還認為她是第一位講得完全正確的電視主播，甚至指定傍晚新聞只能看她的節目。



對此，高毓璘開心回應「老師在上課，高主播有在聽！你念對了嗎～～～」，並自豪表示，過去陪兒子複習課業的努力，如今也發揮了意想不到的影響力。



不少網友看完後也紛紛留言表示認同，有人笑稱她是「蛤蜊姐姐」、也有人直呼「終於聽到有人講對」、「原來小朋友才是真正的語文老師」，更有人說「平常唸錯那麼久，還是要靠主播來正音」。

