高毛利率直逼輝達！騰勢健康財8倍翻 FMCH黑馬農曆年前叩關興櫃

騰勢靠「人用＋毛孩」健康品雙線布局、營收五年跳八倍，毛利率與輝達同一水準，成為台灣市場最受關注的新黑馬，農曆年前即將叩關興櫃。圖／陳宏銘攝

後疫情時代，台灣人的健康習慣整個翻轉，從睡眠、代謝到毛孩照護都變成日常關注點。就在這股浪潮下，騰勢靠著「人用＋毛孩」雙線佈局迅速走紅，營收連年跳升、毛利率逼近科技業水準，成為健康市場最受矚目的新興FMCH黑馬。

大家對健康的在意點真的不一樣了。以前的思維是「不舒服再看醫生就好」，但現在很多人開始主動調整生活，例如睡不好就補充營養、代謝變慢就尋求協助；家裡有毛孩的，也會注意牠們的腸胃、皮膚與活力，等於把「預防」變成日常的一部分。健康觀念的轉變，也讓一批新型態的健康品牌浮出水面，而騰勢在這波浪潮中特別受到矚目，旗下像達摩本草苦瓜胜肽、毛孩時代關節保健粉，不只討論度高，銷量也相當亮眼。

騰勢的策略很明確，就是鎖定台灣市場並採「人用＋毛孩」雙主線，同時推出針對大人與寵物的強勢產品。董事長張智翔還表示，在這兩隻腳穩定上升之後，也準備進軍美容保健品市場、打下第三隻腳。不會侷限單一品牌，而是採多品牌策略在各領域布局。

包括達摩本草、PowerHero、御熹堂與毛孩時代等，在藥局、量販與各大電商平台都能看到它們的身影。值得注意的是，大樹藥局、台隆、佳世達旗下的達利貳與丁丁藥局，甚至富邦金創投（MOMO購物）等，它們不只直銷產品，還投資入股。

這讓騰勢被市場視為炙手可熱的「新興FMCH(Fast-Moving Consumer Health)」公司，白話就是銷售速度快、被頻繁購買，而且和人們健康、保健、個人護理息息相關的「快速消費型健康品牌」。它的成長速度用「跳級」來形容。2020年時，營業額還只有一億多元(線上約9427萬元、線下約1706萬元)，但疫情之後，人們的健康意識全面抬頭，使得騰勢的營收與曝光一路往上飆。

去年更是明顯起飛，儘管線上營收略有停滯，但線下實體通路幾乎翻倍成長，使得總營收直接跳到8億4909萬元(線上約6.95億元、線下約1.54億元)，短短幾年成長超過八倍。今年也持續維持強勢，11月自結營收達1.1億元，刷新公司單月新高。以1～11月累計約7.9億元來看，2025年很有機會再創公司成立以來最高營收紀錄。

接下來，毛利率高達69%、堪比輝達的騰勢，將目標放在明年上半年踏進資本市場。目前規劃為農曆年前興櫃、2026年Q4上櫃，節奏相當積極。



