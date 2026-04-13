高油價 壓縮航空業利潤空間

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航空貨運意外大好將推升營收向上，然而近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響，油價高漲將直接衝擊華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）等成本攀升，間接壓縮到獲利空間。

國泰航空也表示，已盡力採取各種合適的方案，以保持航班網絡運作如常。

華航統計以現在的高油價，就算加收客運的燃油附加費用，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為524.03美元、112.99美元；其中，華航自行吸收占新增燃油成本支出77.67%與60.18%。

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長榮航空也統計每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為774.09美元與129.53美元，扣除奉准徵收的附加費後，長榮航空自行吸收部分，分別占新增燃油成本支出85%與65%。

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