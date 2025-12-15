高流下酒祭爆食安危機！魷魚竟放水泥漆桶 衛生局說話了

衛生局指出，今日獲知後隨即派員至攤商營業登記處所查察，業者坦承民眾反映屬實，食材未離地，經查當日盛裝魷魚之桶子為pp材質油漆桶，非屬食品容器具，有食安疑慮，已當場要求業者不得再使用。（高市衛生局提供／紀爰高雄傳真）

高雄流行音樂中心舉辦下酒祭活動，卻有民眾反映，有市集攤商將準備燒烤的魷魚退冰後放在水泥漆桶，認為有衛生疑慮；高市衛生局15日派員查察，經查當日盛裝魷魚之桶子為pp材質油漆桶，非屬食品容器具，有食安疑慮，已當場要求業者不得再使用。另有查出其他環境衛生等缺失，已經飭令業者限期改善。

衛生局指出，今日獲知後隨即派員至攤商營業登記處所查察，業者坦承民眾反映屬實，食材未離地，經查當日盛裝魷魚之桶子為pp材質油漆桶，非屬食品容器具，有食安疑慮，已當場要求業者不得再使用。

廣告 廣告

衛生局提醒業者，食材使用容器須依「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠製食品容器不得有不良變色、污染或含有異物等，材質亦須並符合試驗及溶出標準，以維護食品衛生安全。

衛生局現場另查業者完成食品業者登錄及投保產品責任險，並依「食品良好衛生規範準則」查察，針對食品從業人員未依規定健康檢查、未有食材來源憑證、食材未離地及環境衛生等缺失，責令業依《食品安全衛生管理法》第8條限期改善；倘經複查未改善，依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。

衛生局提醒食品業者使用食品器具，應符合食品衛生管理相關法規，勿與化學物品接觸。民眾對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

少女時代Tiffany認愛卞耀漢 明年結婚

進食嗆咳、流口水 恐為吞嚥障礙

鄭亦真卸貨倒數 夫妻迎戰免睡店開張