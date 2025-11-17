高流下酒祭12/13登場 安芝儇x南珉貞x韓團共創韓式微醺夜

韓國觀光公社與高雄流行音樂中心共同主辦「2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國」將於12月13日至14日在海風廣場熱鬧登場，今年韓國觀光公社不但帶來台灣高人氣的韓國啦啦隊安芝儇、南珉貞分別於13、14日手做韓食與民眾近距離互動，也，邀請了五組韓國樂團，邀請民眾在音樂、韓食、酒文化中感受韓國獨特魅力。

漢江拉麵 (圖/韓國觀光公社)

繼邀請《黑白大廚》中的學餐名家李美英主廚，吸引破千人參與掀起排隊熱潮，今年更邀請韓國人氣啦啦隊員安芝儇、南珉貞製作韓國料理給大家品嘗，親手傳遞韓國家鄉味，預期將在高雄再度引爆韓食旋風。而韓國樂團包含以〈今天也辛苦了〉成名的女子雙人樂團「屋頂月光」；由PENTAGON 中的Rapper禹奭、SURL鼓手吳明錫與Lacuna吉他手Lacuna組成的企劃樂團「KIK」；一人創作樂團「BILY ACOUSTIE」;獨立SOLO歌手「Lee Aram」加上新人女聲「Choi Ingyeong」，將以全新抒情、搖滾氛圍渲染高雄夜晚。

燒酒 (圖/韓國觀光公社)

適逢2026韓國中部觀光年，特別邀請「江原特別自治道」，由江陵市、春川市等地方單位組團推廣觀光與在地特產，還有韓國水產協會將帶來多種韓國水產品，透過與KOTRA的合作，我們邀請了各種各樣的韓國企業參與，包含馬格利酒、安東燒酒Highball、KELLY啤酒等韓式酒飲，搭配炸雞、辣炒年糕、辛奇煎餅、漢江拉麵、水果脆片等多樣下酒菜，呈現道地韓式風味。現場也設有高雄直飛韓國的釜山航空、濟州航空、德威航空攤位，有計畫飛韓國的朋友歡迎來下酒祭詢問相關資訊！

安芝儇 (圖/韓國觀光公社)

韓國觀光公社支社長扈受暎表示：「韓國觀光公社今年從5月的高雄旅展、文化觀光大展、10月的冬季旅遊講座到12月與高流共同主辦的下酒祭，十分重視台灣南部民眾赴韓觀光需求，期望能透過多樣化的活動辦理，讓南部民眾也能了解韓國旅遊的魅力。」 查看原文

南珉貞 (圖/韓國觀光公社)