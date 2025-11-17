高流下酒祭12/13登場 安芝儇x南珉貞x韓團共創韓式微醺夜
韓國觀光公社與高雄流行音樂中心共同主辦「2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國」將於12月13日至14日在海風廣場熱鬧登場，今年韓國觀光公社不但帶來台灣高人氣的韓國啦啦隊安芝儇、南珉貞分別於13、14日手做韓食與民眾近距離互動，也，邀請了五組韓國樂團，邀請民眾在音樂、韓食、酒文化中感受韓國獨特魅力。
繼邀請《黑白大廚》中的學餐名家李美英主廚，吸引破千人參與掀起排隊熱潮，今年更邀請韓國人氣啦啦隊員安芝儇、南珉貞製作韓國料理給大家品嘗，親手傳遞韓國家鄉味，預期將在高雄再度引爆韓食旋風。而韓國樂團包含以〈今天也辛苦了〉成名的女子雙人樂團「屋頂月光」；由PENTAGON 中的Rapper禹奭、SURL鼓手吳明錫與Lacuna吉他手Lacuna組成的企劃樂團「KIK」；一人創作樂團「BILY ACOUSTIE」;獨立SOLO歌手「Lee Aram」加上新人女聲「Choi Ingyeong」，將以全新抒情、搖滾氛圍渲染高雄夜晚。
適逢2026韓國中部觀光年，特別邀請「江原特別自治道」，由江陵市、春川市等地方單位組團推廣觀光與在地特產，還有韓國水產協會將帶來多種韓國水產品，透過與KOTRA的合作，我們邀請了各種各樣的韓國企業參與，包含馬格利酒、安東燒酒Highball、KELLY啤酒等韓式酒飲，搭配炸雞、辣炒年糕、辛奇煎餅、漢江拉麵、水果脆片等多樣下酒菜，呈現道地韓式風味。現場也設有高雄直飛韓國的釜山航空、濟州航空、德威航空攤位，有計畫飛韓國的朋友歡迎來下酒祭詢問相關資訊！
韓國觀光公社支社長扈受暎表示：「韓國觀光公社今年從5月的高雄旅展、文化觀光大展、10月的冬季旅遊講座到12月與高流共同主辦的下酒祭，十分重視台灣南部民眾赴韓觀光需求，期望能透過多樣化的活動辦理，讓南部民眾也能了解韓國旅遊的魅力。」 查看原文
其他人也在看
2025臺北馬拉開跑在即 飯店推薦名單！
台北美福大飯店_雅仕客房_臥室【旅遊經洪書瑱報導】臺北馬拉松，也是大家俗稱的「臺北馬」，是臺北市最具旅遊經 ・ 7 小時前
享受日本居酒屋文化的6項基本守則～這樣吃更道地！
到日本旅遊時，除了可以在各種景點觀光欣賞風景之外，想要體驗當地氣氛最好的方法之一，就是走進居酒屋！日本的居酒屋雖然主要是以喝酒聚會為主，但也有不少美味料理，更重要的是這裡有著濃濃的日本氛圍。下次旅行想要更加深入體驗日本生活，可以先參考這6大類日本人在居酒屋常會用到的日語，可以更加快速融入氣氛，成為內行日本通哦！ main image：Wuttisit Somtui / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 12 小時前
想吃鱘龍魚料理不用上谷關，還有多道私房料理！
來自於台中谷關松鶴部落的鱘龍魚老品牌魚之鄉，相信許多人跟我們一樣對這個品牌並不陌生，之前到谷關的時候也曾在店內品嘗過鱘龍魚料理，除了在現場有看到以流動的山泉水養殖的鱘龍魚外，也對餐廳烹調的料理念念不忘，於是在知道他們在大雅開店的時候，就選個一天來好好的品嘗。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 8 小時前
SEVENTEEN雙帥夜遊香港 K-Pop巨星同款玩樂路線大公開
韓國人氣男團SEVENTEEN 成員MINGYU與VERNON夜遊香港，沉浸式體驗維多利亞港的迷人夜生活。七逗旅遊網 ・ 12 小時前
不一樣的元旦體驗 觀霧新年特典「新年數鳥嘉年華」賞鳥「趣」！
外型滑稽的紅頭山雀（森之形自然教育團隊提供；陳柏璋攝影）【旅遊經洪書瑱報導】有別於元旦看日出、迎曙光旅遊經 ・ 5 小時前
寒假春節飛日本 全家一起幸福出遊
明年春節一口氣放 9 天，再加上孩子的寒假，正是全家一起放鬆、玩樂的絕佳時刻。不出國真的太可惜！現在先把機位、住宿、行程訂好，等假期一到，就能帶著輕鬆愉快的心情，開啟一段久違的家庭旅行。七逗旅遊網 ・ 5 小時前
新北北海溫泉洲際酒店新開幕 七大特色報你知──
新北北海溫泉洲際酒店開幕七大特色報你知【旅遊經洪書瑱報導】在秋冬泡湯之際，旅人又有一間新的溫泉飯店可旅遊經 ・ 5 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 8 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 8 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 12 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 9 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 10 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前