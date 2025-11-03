高流四週年慶壓軸！下酒祭、聖誕趴嗨翻港灣

▲ 《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》活動匯集臺、韓兩地超過50個美食品牌與10組人氣歌手、樂團輪番開唱。（圖／高流提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄流行音樂中心四週年慶熱鬧延續到年底。年末壓軸活動《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》與全新《2025 高流聖誕趴 KMC XMAS》將於12月登場。結合原汁原味韓國風味與歐洲聖誕市集的浪漫氛圍，打造最具文化魅力與美食驚喜的年度慶典 。

《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》今年再度攜手韓國觀光公社，將於12月13日、14日下午3點至晚間10點，在高流戶外海風廣場盛大登場。活動匯集臺、韓兩地超過50個美食品牌與10組人氣歌手、樂團輪番開唱，更有K-POP隨機舞蹈挑戰、DJ派對演出。現場特別重現韓劇經典的布帳馬車場景，並與韓國企業及旅遊單位合作，打造多元的韓國美食體驗。

▲ 《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》將於 12月13日、14日下午3點至晚間10點，在高流戶外海風廣場盛大登場。（圖／高流提供）

看準臺、韓兩地民眾都熱愛小酌一杯的生活文化，《下酒祭》以下酒菜為主題，匯聚兩國南部最具代表性的在地美食。韓國部分特別邀請江原道地方自治團體，帶來江原道江陵市、春川市的特色美食，同時也邀請到韓國多家企業帶來韓國特色驚喜。臺灣地主隊則派出雲林知名品牌「台米菜飯」帶來暖心「台式解酒湯」、高雄旗津老字號「旗津順」烤小卷，以及榮獲「500盤」美食評選肯定的「打鹿岸原住民人文主題餐廳」BBQ等，而話題美食「炸記」也限時出攤。此外，高流《下酒祭》攜手 PaperPlane 酒吧隨行卡推出限定活動「微醺入會計劃」，將臺韓音樂餐酒文化交流延伸到高雄城市夜經濟，為《下酒祭》聯合造勢。

▲ 《2025 高流聖誕趴 KMC XMAS》聖誕市集、三大舞台與夢幻聖誕樹，12月5日至2026年1月4日在高流珊瑚礁群與鯨魚堤岸熱鬧登場。（圖／高流提供）

全新活動《2025 高流聖誕趴 KMC XMAS》集結聖誕市集、三大舞台與夢幻聖誕樹，12月5日至2026年1月4日在高流珊瑚礁群與鯨魚堤岸熱鬧登場。聖誕趴規劃多場音樂與親子活動，此外，「港灣聖誕市集」 則於12月20日至21日、12月24日至28日開市，集結各式歐洲經典美食與甜點，從德式香腸、傳統西班牙吉拿棒、焦糖蘋果、薑餅與熱可可，現場還能品嚐熱紅酒、歐洲啤酒與無酒精飲品，並可購買手工熱紅酒香料包帶回家DIY。市集期間亦有多組音樂人與表演團體接力演出，從聖誕演唱會、現場演唱到舞蹈秀，讓港灣洋溢濃厚節慶氛圍。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示：「高流四週年系列活動，是特別為大家設計的音樂旅程。從9月與泰國商務處合作的《就喝Chill派對：泰精選》，到10月《KMC UNPLUGGED》徐佳瑩《我在聽》不插電專場，再到12月與韓國觀光公社合作的《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》以及自辦的《2025 高流聖誕趴 KMC XMAS》，高流不只是演唱會場館，更是讓世界看見高雄的平台。未來，高流將持續與串聯來自全世界的音樂與文化交流合作，歡迎大家相約高流，共度港灣冬日最繽紛璀璨的節慶時光。」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



