高流持續深耕大南方音樂人才培育 攜手義守大學簽署MOU
【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄流行音樂中心持續深化音樂教育與產業接軌，今（3）日正式與義守大學簽署產學合作備忘錄（MOU），由高流執行長丁度嵐、義守大學校長古源光博士代表簽署，成為高流產學合作的第五所大學。透過系統性的課程合作、實習與實務交流等多元形式，高流長期將音樂產業第一線經驗導入校園，逐步建立穩定的人才培育機制；同時不斷擴展產學合作網絡，第六間合作學校—國立臺南藝術大學的MOU簽署時程亦正積極規劃中，也展現高流厚植南部音樂與文化產業基礎的決心。
▲高雄流行音樂中心今（3）日正式與義守大學簽署產學合作備忘錄（MOU），成為高流產學合作的第五所大學。
高流自2024年起，持續透過與大專校院合作，將音樂產業第一線的實務經驗導入校園，協助學生理解演唱會與音樂產業的完整運作樣貌。目前，高流已陸續與文藻外語大學、南臺科技大學、樹德科技大學及台南應用科技大學建立合作關係，並已有多位學生以實習生身分實際進入高流，參與演出製作、行銷推廣與舞台技術等相關實務工作。高流更在去（2025）年與文藻外語大學合作開設「流行音樂產業實務」專業課程，邀請音樂展演活動策畫與執行、行銷公關及音樂產業經濟等領域專業講師到校傳授經驗，受到師生一致好評，該課程模式也將於今（2026）年延伸至台南應用科技大學辦理，累積並深化教育合作經驗。
今（3）日正式與義守大學簽署產學合作備忘錄（MOU），高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，高流自成立以來，持續推動城市、產業與教育資源的串聯，期盼促成流行音樂與影像、設計、科技等領域之跨界合作，深化產學實務交流。隨著大型演出與音樂活動的蓬勃發展，高雄在流行音樂產業版圖中的能見度逐步提升，而人才培育仍是支撐產業永續發展的核心關鍵。義守大學在跨領域教學、實務導向課程及創意人才培養上的深厚基礎，與高流長期深耕產業現場的實務經驗相互呼應，期盼透過此次合作，強化產學連結，培育更多具備實戰能力的人才。義守大學校長古源光指出，高雄流行音樂中心作為亞洲新灣區的重要文化地標，建築意象鮮明，充分展現高雄面向國際的城市格局，並在推動流行音樂產業發展與國際交流上扮演關鍵角色，進一步帶動大南方地區的文化動能與城市發展。未來雙方將在實習、產學合作及人才培育等面向持續深化合作，期盼創造具體成果，為南臺灣文化內容產業注入新動能。
活動當日，高雄流行音樂中心公共關係部李霞經理、企劃製作部吳聲緯經理，以及義守大學林麗娟資深學術副校長、張立青教務長、吳岱栖學生事務長、傳播與設計學院蔡夙穎院長、大眾傳播學系李嘉崑主任、電影與電視學系李志強主任、視覺藝術與設計系何孟穎主任、公共事務室楊豐榮主任，以及多位師生代表皆親自出席，共同見證雙方合作啟動，並表達對後續教學交流與實務合作的高度期待。
高流今年邁入成立第五週年，從「學園．樂園．星樂園」的場域設定，逐步進化為「Young & Wild & Free」的品牌精神。高流期盼藉與大學端的課程交流、實作參與和學術研究等深度合作，不僅是促進學生、教師與產業之間的多向對話，也鼓勵年輕世代保持好奇、追求自由並不設限未來。高流也將持續拓展與各大專院校的合作網絡，為高雄、南部培養更多兼具創意與專業的音樂文化產業新生代。（圖／記者王雯玲翻攝）
