高流攜手義守大學深化產學合作 拓展大南方音樂人才培育版圖

高雄流行音樂中心持續深耕南部音樂人才培育，3日正式與義守大學簽署產學合作備忘錄（MOU），由高流執行長丁度嵐與義守大學校長古源光博士代表簽署，象徵雙方攜手打造更開放、多元的音樂學習現場。此次合作也使義守大學成為高流產學合作的第五所大學，進一步擴展南臺灣音樂教育與產業接軌的合作版圖。

↑圖說： 高雄流行音樂中心與義守大學簽署產學合作MOU，由執行長丁度嵐（右）與校長古源光博士（左）代表簽署。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

高流自2024年起，積極與大專校院展開系統性合作，將音樂產業第一線的實務經驗導入校園，協助學生理解演唱會與流行音樂產業的完整運作樣貌。迄今已陸續與文藻外語大學、南臺科技大學、樹德科技大學及台南應用科技大學建立合作關係，並已有多位學生以實習生身分進入高流，實際參與演出製作、行銷推廣與舞台技術等實務工作。去年高流更與文藻外語大學合作開設「流行音樂產業實務」專業課程，邀請展演製作、行銷公關及產業經濟等領域專業講師進校授課，獲得師生高度肯定，相關課程模式也將於今年延伸至台南應用科技大學，持續累積教育合作成果。

此次與義守大學簽署MOU，丁度嵐表示，高流自成立以來，致力串聯城市、產業與教育資源，推動流行音樂與影像、設計、科技等跨域合作。隨著大型演出與音樂活動蓬勃發展，高雄在流行音樂產業版圖中的能見度持續提升，而完善的人才培育機制正是產業永續發展的關鍵。義守大學在跨領域教學、實務導向課程與創意人才培養上的深厚基礎，與高流長期深耕產業現場的實務經驗相互呼應，期盼透過合作培育更多具備實戰能力的新世代人才。

↑圖說：高雄流行音樂中心執行長丁度嵐（中）參觀義守大學元宇宙科技藝術設計中心。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

義守大學校長古源光指出，高雄流行音樂中心作為亞洲新灣區的重要文化地標，不僅建築意象鮮明，更在推動流行音樂產業與國際交流上扮演關鍵角色，帶動大南方地區的文化動能與城市發展。未來雙方將在實習、產學合作與人才培育等面向持續深化合作，期盼創造具體成果，為南臺灣文化內容產業注入新動能。

簽署儀式當日，雙方多位主管與師生代表到場見證，包括高流公共關係部、企劃製作部主管，以及義守大學校方與傳播、設計相關院系代表，現場交流熱絡，展現對後續教學合作與實務交流的高度期待。

↑圖說：高雄流行音樂中心執行長丁度嵐（中）體驗義守大學元宇宙科技藝術設計中心設備。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

今年邁入成立第五週年的高流，品牌定位也從早期的「學園．樂園．星樂園」，逐步進化為「Young & Wild & Free」的核心精神。高流表示，透過與大學端在課程交流、實作參與與學術研究等層面的深度合作，不僅促進學生、教師與產業的多向對話，也鼓勵年輕世代保持好奇、勇於探索、不為未來設限。未來將持續拓展產學合作網絡，為高雄與南部培養更多兼具創意與專業的音樂文化產業新生代。

