高流攜手義守大學 培育音樂人才

高流與義守大學簽署產學合作備忘錄，義大成為高流產學合作的第五所大學。 （記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄流行音樂中心與義守大學簽署產學合作備忘錄（ＭＯＵ），由高流執行長丁度嵐、義守大學校長古源光博士代表簽署，成為高流產學合作的第五所大學；執行長丁度嵐表示，高流長期將音樂產業第一線經驗導入校園，逐步建立穩定的人才培育機制；同時不斷擴展產學合作網絡，第六間合作學校—國立台南藝術大學的ＭＯＵ簽署時程亦正積極規劃中。

高流執行長丁度嵐表示，高流自成立以來，持續推動城市、產業與教育資源的串聯，期盼促成流行音樂與影像、設計、科技等領域之跨界合作，深化產學實務交流。隨著大型演出與音樂活動的蓬勃發展，高雄在流行音樂產業版圖中的能見度逐步提升，而人才培育仍是支撐產業永續發展的核心關鍵。

古源光校長指出，高流作為亞洲新灣區重要文化地標，充分展現高雄面向國際的城市格局，並在推動流行音樂產業發展與國際交流上扮演關鍵角色，進一步帶動大南方地區的文化動能與城市發展。未來雙方將在實習、產學合作及人才培育等面向持續深化合作，為南台灣文化內容產業注入新動能。