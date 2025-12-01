高流演唱會門票開賣即售罄 張棟樑迎來最暖生日禮物

cnews124251201a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

出道21年迎雙喜臨門，張棟樑日前宣布明年1月10日站上高流開唱，巡演《第二十一個故事》高雄站門票一開賣隨即傳出完售捷報，恰逢自己「長尾巴」迎來44歲生日，得知喜訊的張棟樑開心直呼：「這絕對是最棒、也是最暖生日禮物！」更入境隨俗地用台語傳達對歌迷的支持：「乾蝦乾蝦，緊加乾蝦(感謝感謝，真的感謝)台語諧音)！」

此外，寵粉的他不僅霸氣允諾：「會用非常熱烈的表演，回報台灣歌迷非常熱烈的支持。」除了把自己的生日願望獻給這次的高雄場演唱會所有的歌迷朋友，「期盼大家能開心地來看演唱會，心滿意足地走出高流。」日前剛過生日的張棟樑更許下「世界平安、大家都平安」的心願，希望希望這份最純粹的祝福能伴隨大家走進新的一年，並期許用更多作品回饋一路支持他的歌迷。

明年正值張棟樑出道滿21周年，除了發願要給歌迷最好的表演外，把「最好的快要發生」當成人生座右銘的他更許下邁向下一個20年的全新展望：「繼續輸出誠懇的音樂，做真摯的自己，才能讓作品感動別人。」他坦言自己出道的前十年最大目標正是「攻蛋」，無奈當時「緣分」未到，隨著年齡增長，張棟樑也跟著調整想法跟心態，「現在的心態是只要是對的地點都是最好的舞台，場地不設限。這次能辦在高雄也是一種緣份，謝謝高雄給了我最大的回應。」

為感謝南台灣歌迷熱情的支持，張棟樑特別大方祭出「開放點歌」當成禮物回饋歌迷；原來他正為了要獻給歌迷的「私房歌單」而傷腦筋，再加上出道以來累積的許多經典情歌，希望在方方面面照顧到歌迷需求，索性開放歌迷事先點歌，然後再根據社群留言來作為安排限定曲目的參考。

除了歌迷點歌，有歌迷也敲碗在演唱會上能展現舞蹈，被問到有打算「撩落企」獻舞給歌迷看，張棟樑以一貫射手座幽默回應：「跳舞？！跟「第21個故事」主題好像不搭調耶！哈哈，如果我認真跳舞的話，故事可能就說不下去，大家也聽不下去了啦！」

張棟樑 《第二十一個故事》巡迴演唱會高雄站演唱會，將於2026年1月10日於高雄流行音樂中心海音館隆重登場，近期因清票作業關係，主辦公司台灣全球音樂FB粉專特別公告將於近期釋出少量票券，敬請先前沒有搶到票的歌迷把握機會搶票，一起近距離沉浸在張棟樑的情歌音樂宇宙。欲知更多購票詳情，請上KKTIX官方網站或全球音樂FB粉專查詢。

