高流聖誕樹「金勾TREE」含金量高 同框合照打卡百貨飯店享優惠

〔記者蘇福男／高雄報導〕本週即將迎來聖誕節，緊接著倒數跨年，高雄流行音樂中心加碼釋出「聖誕趴」拍照優惠活動，即日起至明(115)年1月4日，只要Google Map搜尋「珊瑚礁群好望角」地標，與聖誕樹「金勾TREE」同框合照打卡，憑照片可至高雄四大人氣百貨、餐飲品牌及五星飯店享優惠和兌換贈品，聖誕跨年玩遍高雄。

高流「聖誕趴」明後2天(24、25日)除有「理想混蛋」、「溫蒂漫步 Wendy Wander」、「P!SCO」、「呂允 Lu Yun」、「芒果醬 Mango Jump」、「宋德鶴」等精彩卡司輪番上陣，與中央公園「聖誕生活節」串連，整個城市彷彿化身聖誕音樂祭現場，不少網友po文笑稱：「需要學影分身之術」、「原來打狗祭沒有消失，只是變成聖誕趴回來了！」高流更透露，將於「聖誕舞台」演出期間，隨機加入與中央公園聖誕樹相同的雪花泡泡秀驚喜特效，為現場體驗增添節慶氛圍，邀民眾一起與音樂High翻聖誕。

高流表示，民眾遊高流與「金勾TREE」合照，堪稱全台含「金」量最高、最有價值合照，憑照片可至高雄四大人氣百貨、餐飲品牌及五星飯店享優惠和兌換贈品，包括大立百貨攜手旗下七大品牌加入「高流聖誕趴」應援行列，日系人氣品牌唐吉軻德祭出立食攤拉麵套餐等多項優惠，夢時代購物中心也結合秀泰影城、「傑克玩樂園」和餐飲共襄盛舉，另岡山樂購廣場「湯姆熊歡樂世界」和漢神本館也有多間人氣品牌祭出折扣或贈品優惠。

高雄五星級飯店也一起瘋聖誕，即日起至12月31日，於高雄中央公園英迪格酒店Pier No.1高空酒吧出示「金勾TREE」合影，滿低消即每桌免費招待特調「天空莓絨」一杯，承億酒店可免費兌換手撕丹麥一條、聖誕紅Shot，活動詳情歡迎至高雄流行音樂中心粉絲專頁及官網查詢。

