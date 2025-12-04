▲高流聖誕趴登場！17公尺「金勾TREE」點亮港灣，理想混蛋・芒果醬開唱、五星住宿券等好禮大方送。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】高雄流行音樂中心年度冬季盛事《高流聖誕趴 KMC XMAS》於12月5日正式點亮全台焦點，17公尺高的話題聖誕樹「金勾TREE」在海景第一排正式亮相。結合高流音浪塔、海音館及珊瑚礁群等獨特建築群的燈光設計，以紅、綠為主題色營造濃厚聖誕氣息，試燈階段便在社群引爆熱潮，吸引上萬名網友按讚分享，成為高雄冬天最熱門的拍照新地標。

▲高流聖誕趴登場！17公尺「金勾TREE」點亮港灣，理想混蛋・芒果醬開唱、五星住宿券等好禮大方送。

廣告 廣告

《聖誕趴》期間規劃親子同樂的「街頭舞台」，12月24、25日更邀請「理想混蛋 Bestards」、「芒果醬 Mango Jump」等人氣卡司熱力演出，同時推出超豐富線上抽獎活動，自12月10日至16日只要按讚追蹤高流官方臉書，就有機會把「承億酒店」超過三萬元的五星住宿券、「福容大飯店高雄」及「福容徠旅高雄」住宿券、「漢神巨蛋」雙層隨行杯、「漢神百貨」20吋登機箱、「樂購廣場」帆布袋與「夢時代」精選餐券等好禮帶回家，活動詳情依官方公告為準。

▲高流聖誕趴登場！17公尺「金勾TREE」點亮港灣，理想混蛋・芒果醬開唱、五星住宿券等好禮大方送。

今年的「金勾TREE」不僅是視覺藝術，也是社群討論度爆棚的「網紅聖誕樹」。從試燈起便因獨特造型與聲光設計成為社群瘋傳焦點，網友直呼「美到不像話」、「以為人在國外」、「根本藝術品」。高流執行長丁度嵐表示，「金勾TREE」是高雄唯一能與夕陽、海面與城市天際線同框的聖誕樹，光影隨時間呈現截然不同的美感。12月5日起每日17:30至23:00亮燈，每30分鐘演出一場、長達3分鐘的專屬燈光秀，首場為18:00、最後一場為22:30，展期延續至2026年1月4日。強烈吸睛的魅力更吸引五星級「承億酒店」推出《聖誕趴》專屬優惠，只要憑與「金勾TREE」的合照，就能至B1F「TAi香烘焙坊」免費兌換招牌手撕丹麥、於24F「POOL BAR池畔酒吧」獲得聖誕紅shot，或在1F「TAi CAFÉ GALLERY」享飲品第二杯半價，每人依規定享有一次兌換資格，贈品數量有限。

▲高流聖誕趴登場！17公尺「金勾TREE」點亮港灣，理想混蛋・芒果醬開唱、五星住宿券等好禮大方送。

《高流聖誕趴》系列活動從12月20日起熱鬧登場，港灣聖誕市集於12月20、21日以及24至28日在高流園區亮相，集結美食、手作與特色選物，營造濃厚節慶氛圍。音樂部分則規劃三大舞台，展現從獨立樂團到流行樂的多元能量。12月20日下午3時，高流園區鯨魚堤岸前的「南面舞台」將由曾參與《南面而歌》的創作者演出，包括「夕陽武士 Sunset Samurai」、「王彙筑 Hui Chu Wang」、「青虫 aoi」及「孩子王 Kid King」，為港灣注入南臺灣的創作魅力。而在12月24、25日，最受期待的「聖誕舞台」接力登場，平安夜將由「163braces」、「理想混蛋 Bestards」、「溫蒂漫步 Wendy Wander」獻唱，25日下午則由「P!SCO」、「呂允 Lu Yun」、「芒果醬 Mango Jump」、「宋德鶴」、「高真 TRU」與「鯊魚娃娃機」輪番帶來聖誕限定演出。適合親子同遊的「街頭舞台」也於12月20、21日及27、28日在「金勾TREE」周邊帶來魔術秀、泡泡秀、雜耍、小丑表演與民俗技藝，讓大小朋友都能在港灣享受音樂與藝文魅力。

12月的高雄仍舊演唱會話題滿檔，包括韓國 AAA 頒獎典禮、共和世代 OneRepublic、Doja Cat 等國際級演出接連在高雄開唱。高流也邀請歌迷在觀賞演唱會之餘，把握機會走入港灣，感受《聖誕趴》濃濃節慶氛圍。為了讓更多民眾共享歡樂，高流同步推出線上抽獎，自12月10日至16日按讚追蹤高流官方臉書並依貼文規則完成指定步驟即可參加。獎項包含「承億酒店」價值超過三萬元的住宿券、「承億酒店」餐飲贈品券50名、「福容大飯店高雄」萬元景觀房住宿券、「福容徠旅高雄」住宿券、「漢神巨蛋」透明雙層隨行杯3名、「漢神百貨」20吋登機箱4名、「樂購廣場」帆布袋10名，以及「夢時代」旗下多家餐廳提供的餐券，如「這一鍋」四人套餐、「姜滿堂」秘製甕醃燒肉條、「饗麻饗辣」平日晚餐券、「潮點茶餐廳」抵用券等多項好禮。更多活動資訊以高雄流行音樂中心官方社群平台及合作品牌公告為準，邀請民眾在這個冬天一起感受高雄港灣的聖誕光芒。