《高流聖誕趴》13組藝人熱唱，破15萬人齊聚港灣過聖誕。 （高流提供）

記者王正平/高雄報導

《高流聖誕趴》以絕美聖誕樹「金勾TREE」為焦點，從12月20日至28日，熱力不間斷，集結13組人氣樂團、7組街頭藝人與超過50攤的「港灣聖誕市集」，2 0、24、25日晚間超強卡司登台獻唱，共計吸引超過15萬人次湧入高流珊瑚礁群與鯨魚堤岸一帶，節慶氛圍自白天延續至夜晚；高流執行長丁度嵐也期盼，《高流聖誕趴》能為高雄累積屬於自己的節慶文化節奏，陪伴市民迎接歲末。

高流於11、12月推出台語作詞、編曲工作坊，並於《高流聖誕趴》規劃12月20日的「南面舞台」，邀請曾參與「南面而歌」的4組樂團與創作歌手，透過演唱各自台語代表作品，展現南臺灣豐沛且多元的創作能量。「王彙筑 Hui Chu Wang」以自彈自唱的人生首支台語創作〈高麗菜粥〉真誠開場；「夕陽武士 Sunset Samurai」驚喜邀請全場觀眾一同為鼓手兔寶慶生，齊唱生日快樂歌，也藉此向高流四周年獻上祝福。「青虫 aoi」準備印有團員肖像的趣味面紙包作為聖誕小禮物，以療癒歌聲拉近與歌迷的距離；「孩子王 Kid King」則以高亢激昂的嗓音劃破夜色，現場情緒一路高漲。

平安夜（24日）晚間由「溫蒂漫步Wendy Wander」演唱〈不夜城〉，歌迷隨著節奏鼓掌，激動開圈衝撞，氣氛嗨到高點；緊接著高雄創作歌手「163braces」戴上麋鹿髮箍、甜美獻唱〈小船〉，走下台與趴桿歌迷近距離互動，可愛程度引尖叫。壓軸樂團「理想混蛋 Bestards」登場前，大批粉絲擠滿鯨魚堤岸，配戴專屬手燈、揮舞應援旗幟迎接偶像。

25日聖誕節當日下午「P!SCO」演出前即聚集許多身著應援棒球服、手綁飄帶的粉絲卡位，〈光圈〉、〈每當唱這首歌的時候〉、〈甘巴爹！我愛你〉一連多首鼓舞人心的演出，粉絲繞圈奔跑、振臂揮舞，現場歡樂的氣氛讓團員大讚「高雄最高です！」高雄樂團「鯊魚娃娃機」隨後以更強勁的龐克風格接力，帶來〈有骨氣的人〉與歌迷相約2026年持續前行。2023年曾參與高流打狗祭的「呂允 Lu Yun」頭戴聖誕樹帽，溫情獻唱〈Last Christmas〉，讓港灣瀰漫濃厚的聖誕氣息；同樣溫馨的還有Chill靈魂暖流系「高真 TRU」，以真誠歌喉演唱〈happy feeling〉，許願「大家能有更好的世界」，送上滿滿正能量。以逗趣舞蹈開場的「宋德鶴」，大展親民形象，對於第二次參與高流聖誕主題活動，吉他手泳豪自嘲減肥成功，「上次是聖誕老公公，這次是『聖誕老公』！」引觀眾哄笑。以寫實歌詞著稱的「芒果醬 Mango Jump」作為壓軸，代表作〈我喜歡你〉旋律一響，立刻掀起全場合唱，而唱到感嘆親人離世的〈再見電影院〉，真摯情感直擊內心，不少台下粉絲眼眶含淚。面對日前憾事，演出藝人紛紛給予暖心喊話，理想混蛋Bestards希望大家「不只平安夜，而是每一天都要平安」；P!SCO也呼籲「不要對社會失去信任，不要忘記內心勇敢的自己」，其餘藝人也均以「平安健康」、「保持心中有愛」等作為聖誕祝福，《高流聖誕趴》為確保活動安全，與高雄市政府警察局密切合作，增加活動周邊警力維安，守護民眾安心追星、歡度佳節。

高流同時提醒，27、28日還有多組適合親子共賞的街頭表演與特色聖誕拍貼機，歡迎闔家蒞臨高流，一起迎接2026！