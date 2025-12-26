《高流聖誕趴》15萬人湧港灣過聖誕 金勾TREE引爆高雄節慶熱潮

高雄愛河灣在歲末迎來最熱鬧的聖誕盛會。《高流聖誕趴》自12月20日至28日於高雄流行音樂中心登場，以夢幻聖誕樹「金勾TREE」為核心亮點，串聯音樂演出、市集與街頭表演，短短數日吸引超過15萬人次湧入珊瑚礁群與鯨魚堤岸一帶，白天到夜晚人潮不斷，成功為港灣注入濃厚節慶氛圍。

↑圖說：《高流聖誕趴》13組藝人熱唱，破15萬人齊聚港灣過聖誕。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

活動集結13組人氣樂團與音樂人、7組街頭藝人及超過50攤港灣聖誕市集，從週末的「南面而歌」舞台揭開序幕，到平安夜與聖誕節連續兩晚重量級卡司接力開唱，現場氣氛層層堆疊。平安夜由溫蒂漫步、163braces暖身，壓軸的理想混蛋登台時，鯨魚堤岸早已擠滿粉絲，團員以聖誕主題妝髮亮相，驚喜首唱新歌並即興改編歌詞向全場送上「聖誕快樂」，寵粉橋段掀起高潮。

↑圖說：「理想混蛋 Bestards」演唱〈行星〉、〈離開的一路上〉，搭配雪花泡泡效果，驚喜現場粉絲。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

聖誕節當天同樣熱力四射，P!SCO帶動全場繞圈奔跑，高雄在地樂團與創作歌手輪番登場，從龐克、靈魂到流行搖滾，風格多元。壓軸的芒果醬以代表作引發萬人合唱，也以真摯情感唱進人心。演出間，多組藝人不約而同向觀眾送上平安與祝福，讓音樂成為彼此療癒與陪伴的力量。為確保活動順利，高流亦與高雄市政府警察局密切合作，加強周邊維安，讓民眾安心享受節慶。

《高流聖誕趴》同時結合文化局「南面而歌」計畫，讓曾參與培訓的台語創作歌手站上舞台，展現南臺灣創作能量。高流執行長丁度嵐表示，希望透過音樂與節慶的結合，為高雄累積屬於自己的節慶節奏，也讓港灣成為市民共享的文化場域。

↑圖說：高達數層樓的「金勾TREE」結合海景與建築線條，網路聲量突破百萬，被網友封為港灣打卡人氣王（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

除了音樂演出，高達數層樓的「金勾TREE」自12月初點燈以來，結合海景與建築線條，日夜皆具電影感，網路聲量突破百萬，被網友封為港灣打卡人氣王；搭配歐式料理雲集的港灣聖誕市集與聖誕舞台特效，帶動人潮與買氣。高流也預告，27、28日仍有親子友善的街頭演出與特色體驗，邀請市民闔家走進港灣，在音樂與燈光中迎接新的一年。

