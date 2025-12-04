高流聖誕趴17米「金勾TREE」浪漫亮相 萬人朝聖掀港灣聖誕熱潮

高雄流行音樂中心《高流聖誕趴 KMC XMAS》在冬季港灣掀起最浪漫亮點！高達 17 公尺的海景系聖誕樹「金勾TREE」5 日正式點燈，與高流音浪塔、海音館、珊瑚礁群建築燈光相互輝映，自試燈起就在社群引爆討論，吸引超過萬名網友狂讚「以為在國外」、「高雄每天都在進化」，成為今冬最受矚目的打卡景點。

↑圖說：《高流聖誕趴 KMC XMAS》17公尺高聖誕樹「金勾TREE」亮相，每日亮燈時間為17:30至23:00， 每半小時演出3分鐘燈光秀，18:00第一場，最終場為22:30，展期至2026年1月4日。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

廣告 廣告

高流執行長丁度嵐表示，「金勾TREE」是高雄唯一能同時與夕陽、海景、城市天際線入鏡的聖誕樹，白天與夜晚皆呈現不同氛圍。自 12 月 5 日起至 2026 年 1 月 4 日，每日 17:30 至 23:00 亮燈，每半小時上演 3 分鐘燈光秀，從傍晚 6 點到晚間 10 點 30 分接力展演，營造濃濃聖誕風情。

為迎接《聖誕趴》熱潮，高雄五星級承億酒店也特別推出「金勾TREE」拍照優惠，憑合影即可兌換手撕丹麥、聖誕紅 shot 以及飲品優惠，成功串連港灣觀光與城市節慶活動。

今年《高流聖誕趴》活動內容更升級，不僅有親子同樂的街頭舞台，12 月 24、25 日聖誕檔期更邀請人氣樂團「理想混蛋 Bestards」、青春系樂團「芒果醬 Mango Jump」、溫蒂漫步、P!SCO 等卡司連番演出，音樂不間斷陪伴民眾度過節慶。

↑圖說：《 高流聖誕趴 KMC XMAS》邀請甫結束台北小巨蛋演唱會的理想混蛋 Bestards（圖左），以及人氣樂團芒果醬 Mango Jump（圖右），將於 12 月 24、25 日在鯨魚堤岸前的戶外舞台演出，陪民眾歡度聖誕節。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

此外，12 月 20、21 日及 24～28 日登場的「港灣聖誕市集」，結合文創選物、聖誕禮品、特色餐飲，打造濱海冬季限定散步路線。街頭舞台也安排魔術、泡泡秀、小丑雜耍與特技表演，吸引親子族群一同感受港灣冬季魅力。

為推廣冬季城市觀光，高流自 12 月 10 日至 16 日加碼舉辦線上抽獎，只要按讚追蹤官方臉書並依貼文規則參與，即可抽高雄承億酒店逾三萬元住宿券、福容飯店住宿券、漢神百貨登機箱、巨蛋隨行杯、樂購帆布袋、夢時代餐飲優惠等多項好禮。

↑圖說：《高流聖誕趴 KMC XMAS》加碼線上抽獎，獎項包含高雄五星級「承億酒店」價值逾三萬元的住宿券（圖左）及「夢時代」這一鍋四人套餐券（圖右），邀民眾感受高雄演唱會城市氛圍。 （圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

高流指出，12 月高雄演唱會話題爆棚，包括 AAA 頒獎典禮、共和世代 OneRepublic 與 Doja Cat 相繼在港都開唱，歡迎歌迷在享受大型演唱會之餘，也能走進港灣、拍下「金勾TREE」聖誕美景，參加《聖誕趴》活動，體驗高雄「演唱會之都」的節慶魅力。

更多品觀點報導

高餐大攜手萬豪打造國際人才培育鏈 校園掀起「高端旅館人才爭奪戰」

2026「高雄果然美」水果月曆、手繪年曆 12/9開放索取

