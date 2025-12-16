高流《下酒祭》吸逾12萬人潮！ 台韓友好加溫、高雄國際魅力再升級
[Newtalk新聞] 高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社12月13、14日在高流海風廣場舉辦《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，活動兩天吸引超過12萬人次，現場集結台、韓超過50個美食攤位，除了重現韓劇經典布帳馬車場景，更有台韓11組人氣歌手與樂團接力演出，從音樂、美食、交友全方位深度文化交流，也為台韓友好加溫。韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞親自示範家鄉料理，上百名粉絲大排長龍品嚐女神手藝，成為《下酒祭》餐飲文化交流最美「嬌點」。
高流執行長丁度嵐表示，邁入第4年的《下酒祭》已不僅是一場市集活動，而是結合音樂、餐酒文化與異國風情的交流平台，讓高雄市民能以音樂為媒介，體驗異國生活樣貌。今年再度攜手韓國觀光公社，從韓式下酒菜、馬格利酒，到韓國啦啦隊女神示範家鄉料理，為活動注入多元亮點，展現台韓文化交流的熱度與活力。高流也期待透過音樂與文化的串連，讓韓國旅客造訪高雄時，能感受到「最有韓國味，也最有台灣味」的城市魅力。
韓國觀光公社台北支社社長扈受暎支表示，今年再度與高雄流行音樂中心合作舉辦《下酒祭》，同時呼應2026年「韓國中部觀光年」，特別邀請江原道、京畿道及大田廣域市代表帶來各地特色美食，讓民眾一次品嚐正宗韓式料理。《下酒祭》現場，京畿道出身的安芝儇與「大田女兒」南珉貞親自示範家鄉料理「馬鈴薯煎餅」與「忠武海苔飯捲」，介紹韓國小吃文化。扈受暎支指出，高雄近年成功舉辦BLACKPINK、TWICE、AAA等大型韓流演唱會，不僅吸引海內外粉絲，也帶動深度旅遊與「聖地巡禮」風潮。作為南臺灣的核心城市，高雄交通便捷，且擁有多條直飛韓國航線，成為台韓雙向交流的重要平台。
《下酒祭》今年特別安排韓國啦啦隊女神料理秀，由目前定居高雄的安芝儇於13日晚間搶先登場，以流利中文熱情問候粉絲，也直呼這座城市就像第二個家。她表示平時熱愛下廚，用中文向粉絲喊話「我煮飯很好吃！」製作馬鈴薯煎餅時，透露偏好外酥內軟的口感，現場分別示範活動專用的小份煎餅及傳統風格的大份煎餅兩種作法，並俐落展現「甩鍋」技巧，香氣四溢，贏得滿場掌聲；14 日則由南珉貞接棒登場，自稱「小媳婦」的她帶來最拿手的「忠武海苔飯捲」。由於飯捲本身不加任何調味，南珉貞分享平時會搭配特製的微辣魚板小菜享用，現場更親自餵食三名粉絲展親和魅力，笑稱「大家一起吃飯才是最幸福的事！」
《下酒祭》兩日活動邀請11組台、韓人氣歌手及樂團接力演出，韓國陣容包括女子雙人樂團「屋頂月光OKDAL」、抒情歌手「Choi Ingyeong」、搖滾樂團「KIK」、創作歌手「LEE ARAM」及「Bily Acoustie」；臺灣樂團則由「The Chairs 椅子樂團」、「公館青少年GGteens」、「普通隊長Captain Ordinary」、「上山」、「梁河懸」，以及13日晚間新鮮出爐的2025《樂團興奮波》大賽冠軍樂團「BRBP」，打造跨國音樂交流舞台。
高流更與K-POP主題派對品牌「韓豚俱樂部」合作，首度推出「K-POP隨機舞蹈」，兩日吸引數百名粉絲參與，最小舞者僅7歲，不少民眾皆連續兩日現身同樂；13日晚間的「K-POP DJ Night」同樣掀起高潮，安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場秀舞藝帶動氣氛，DJ串播少女時代、SUPER JUNIOR、T-ARA等韓國二代團經典金曲，並穿插杜德偉〈脫掉〉、鄭秀文〈眉飛色舞〉等翻唱版本，活動反應熱烈加碼延長至晚間近11點，展現《下酒祭》文化交流能量帶動人潮與消費，熱鬧盛況再創新高。
今年《下酒祭》美食陣容全面升級，韓國官方單位「韓國水協中央會台北貿易支援中心」帶來鮮美海味，「駐台北韓國代表部」設置互動挑戰，民眾完成任務即可獲得精美好禮。釜山航空、濟州航空、德威航空等韓國航空公司也到場，分享直飛航線資訊並贈送小禮物。活動現場大排長龍如台韓美食盛典，NENE CHICKEN炸雞、Salady韓式沙拉拌飯、YPM馬格利等知名韓國品牌齊聚，「稻嶼朝顏」則以台灣米製作白雪糕、釜山水年糕與蜜糖糕等韓國傳統糕點，兩天活動人潮絡繹不絕，成為全場最搶手的話題攤位。
台灣部分店家更以「台語點餐」趣味互動，使用台語點餐即享加料升級，讓現場韓國旅客感受濃濃「台味」。五吉刈包、威哥撈串、麻辣雞腳君、打鹿岸原住民人文餐廳等人氣品牌，也推出《下酒祭》限定料理，其中備受矚目的高雄話題品牌「炸記」，因 BLACKPINK LISA在IG曝光而爆紅成為現場排隊熱點，兩日皆提前完售。
接下來《高流聖誕趴》也將於本周末20、21日及24至28日登場，以「港灣聖誕市集」、燈光秀及聖誕海景為主軸，「南面舞台」及「聖誕舞台」將安排音樂現場演出，延續高雄最浪漫的年末節慶氛圍。
