高流《下酒祭》颳韓風 啦啦隊女神安芝儇、南珉貞將現身展廚藝

高流《下酒祭》今年特別邀請韓國啦啦隊女神安芝儇現場展廚藝，端出經典韓式下酒菜。 圖：高雄流行音樂中心/提供

[Newtalk新聞] 高雄流行音樂中心歲末華麗變身港都最耀眼冬季旅遊熱點！高流《下酒祭》攜手韓國觀光公社12月13、14日於海風廣場熱鬧展開，今年特別邀請韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞現場展廚藝，端出經典韓式下酒菜，限量開放免費試吃。《2025高流聖誕趴KMC XMAS》高達17米的聖誕樹「金勾TREE」，也將於12月5日正式點燈至2026年1月4日，結合聲光效果讓民眾盡情沉浸高雄最繽紛浪漫的冬日盛宴。

《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》集結台韓人氣下酒菜、韓國文化體驗及現場音樂演出，邀請台、韓共十組音樂人接力登場，精彩可期。高流更串聯在地店家推出跨界優惠活動，自11月28日起至12月14日，只要在高流海風廣場「下酒祭活動主題打卡牆」拍照，就有機會得到樂購廣場、漢神百貨及漢神巨蛋的專屬回饋。

高流每年12月舉辦的《下酒祭》，結合異國餐酒文化與音樂演出，已成為南台灣入冬最受矚目的戶外主題市集活動。今年再度與韓國觀光公社攜手，特別邀請「韓國啦啦隊雙女神」安芝儇、南珉貞親臨現場，親手料理經典韓式下酒菜，展現魅力與廚藝。現場更集結江原道觀光單位與韓國水產協會，端出韓式煎餅、魷魚小食、海鮮湯等道地下酒料理，讓饕客一站式大啖韓國海味。

12月13日夜間加碼「K-pop DJ Night」，邀請韓國DJ與舞者聯手帶來沉浸式派對氛圍，從二代團經典到五代團熱曲接力播放，安芝儇也將一同現身，預計將為活動帶來另一波人潮高峰。《下酒祭》活動兩天也安排K-pop隨機舞蹈挑戰，邀請民眾自由上場，即興重現弘大街頭的熱舞能量。

韓劇熱潮持續延燒，今年韓國觀光公社更將「韓劇裡的聲音」真實搬到高流港灣，邀請橫跨民謠、抒情與搖滾的五組韓國新生代音樂人演出。高流同時邀請台灣樂團「The Chairs椅子樂團」、「公館青少年GGteens」、「普通隊長Captain Ordinary」、「上山」、「梁河懸」與「2025樂團興奮波」推薦團共同登場，串聯韓流與臺灣音樂能量，獻上跨國共演。活動全程免費入場，邀樂迷一起體驗透過音樂、啤酒、下酒菜來交朋友的《下酒祭》初衷。

迎接2025年進入倒數的年末慶典，高流率先以《下酒祭》暖身，號召多家在地企業共襄盛舉，在海風廣場前打造「下酒祭主題打卡牆」。自11月28日起至12月14日，民眾只要與主題牆拍照打卡，憑照片即可享人氣百貨公司多項專屬優惠：樂購廣場館內「勝博殿」推出憑照片點指定雙人套餐即贈送起司肉丸；漢神百貨憑打卡照可兌換限量精美小禮；漢神巨蛋合作店家祭出多重好康。12月13、14日《下酒祭》活動兩天，漢神巨蛋再加碼提供限定回饋。

此外，PaperPlane回饋高流會員，使用酒吧隨行卡app結帳，享最高12%回饋。高雄酒吧及餐酒館自11月26日至12月14日亦推出呼應《下酒祭》的韓式主題餐酒，將台韓音樂與餐酒文化交流深入高雄城市夜經濟。高達17米、相當於五層樓高，將於12月5日正式點燈至2026年1月4日，為港灣點亮璀璨夜景。「金勾TREE」

《2025 高流聖誕趴 KMC XMAS》首波超大型聖誕樹「金勾TREE」，位於高流珊瑚礁群，以「聖誕節慶、音樂、海洋」為設計主軸，白天反射陽光，夜晚映照海面倒影，透過光影、聲音與地景的結合，展現港灣專屬的節慶意象與歲末祝福；同時由真人實境嘻哈街舞節目音樂製作人Howard打造聖誕樹的專屬背景音樂，節奏將隨著聖誕樹白、紅、綠三色光影律動，透過3分鐘的聲光編曲，將聲音轉化為可見的燈光秀視覺效果，營造全新港灣聖誕樂園意象。

韓國啦啦隊女神南珉貞將應邀在高流《下酒祭》展廚藝。 圖：高雄流行音樂中心/提供