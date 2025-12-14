高流「樂團興奮波大賽」冠軍出爐！「BRBP」樂團奪冠挑戰《下酒祭》、高雄跨年舞台
【記者 王雯玲／高雄 報導】第三屆高雄流行音樂中心樂團競賽「樂團興奮波」於昨（13）晚於駁二C10 LIVE WAREHOUSE舉行決賽，由五強樂團「昴宿 Pleiades」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「硝子羊」、「BRBP」、「離岸流」進行精彩演出，並邀請第二屆冠軍「NeaR Band 你阿伯」回歸客串。最終「BRBP」以多元融合、充滿實驗性的表演風格獲評審一致好評，贏得冠軍！冠軍樂團「BRBP」不但獲得2026高雄跨年晚會暖場嘉賓機會，也將立刻登上今（14）日《下酒祭》舞台演出，興奮表示：「期待明天炸一波！」賽後更許願未來能與評審YELLOW黃宣同台，獲YELLOW黃宣當場爽快回應：「趕快辦專場！」
邁入第三屆的「樂團興奮波」為高流原創的樂團競演比賽，本次高達104組國內外風格各異的新銳樂團參戰，歷經兩個月的網路初選及複賽現場演出，由「昴宿 Pleiades」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「硝子羊」、「BRBP」、「離岸流」（依決賽演出序 ）五強樂團打入決賽，昨（13）晚於駁二C10 LIVE WAREHOUSE進行最終戰，更邀請第二屆冠軍樂團「NeaR Band 你阿伯」回娘家串場演出，吸引近百名觀眾購票到場支持，一同見證樂團新星的誕生。決賽採現場演出原創與自選曲各一首，加總複賽成績後由「BRBP」奪冠，宣布獲獎時刻，台下團員歡呼跳起，上台後更激動自拍，從高流執行長丁度嵐手上接下冠軍獎盃與6萬元獎金，同時獲得今（14）日《下酒祭》與2026高雄跨年演唱會的暖場演出機會，BRBP現場激動許願：「未來想與評審YELLOW黃宣老師同台演出。」賽後評審YELLOW黃宣得知，也爽快回應：「趕快辦專場，當嘉賓沒問題！」
「樂團興奮波」決賽評審團由左光平、YELLOW黃宣、RYOTA 片山凉太、Matzka、黃少雍、莊惟惞、雷擎 L8ching共7位跨領域的專業評審組成，以音樂原創性、演出完整度、舞台魅力及發展潛力等角度遴選冠軍與佳作四名。奪冠的「BRBP」以獨特「態度」詮釋原創曲〈Spicy Odyssey〉、〈飛行器〉，評審雷擎 L8ching點評作品中的無厘頭元素相當有趣，「像是麻辣燙、捷運站，都是一些平常少用的詞，可是你們把它用得很有節奏感。」BRBP在LIVE WAREHOUSE打造屬於他們的太空船，帶領大家航向他們的音樂宇宙。
▲「離岸流」的鄭凱鴻（中）以作品〈台北橋〉獲得「最佳作詞獎」，現場奮力一搏的真誠演出，感染全場。
高流執行長丁度嵐致詞時，感性表示在「樂團興奮波」的舞台上看到演出者純粹的表情與眼神，讓他憶起辦理貢寮國際海洋音樂祭的過往，期許參賽選手能夠珍惜身邊的成員，並肩走得更遠、更好，並喊話：「高流會一直陪在大家身旁！」允諾會未來將協助決賽五組樂團媒合各演出單位，讓更多優秀的音樂人才被看見。
▲第三屆「樂團興奮波」五強決賽吸引近百名觀眾購票到場支持，一同見證樂團新星的誕生。
為鼓勵更多音樂人，今年「樂團興奮波大賽」延續上屆的個人獎項，由高雄在地樂團全數囊括：「離岸流」的鄭凱鴻以作品〈台北橋〉獲得「最佳作詞獎」，現場奮力一搏的真誠演出，作品詞曲感染全場；「昴宿 Pleiades」的林士恆則以編曲完整且極具情緒張力的〈反烏托邦〉征服評審的耳朵，榮獲「最佳作曲獎」；而「最佳樂手獎」則由「昴宿 Pleiades」的鼓手陳冠橋獲得，優秀的音場建立與高度想像空間的保留，演奏技巧讓人驚豔，陳冠橋領獎時也感動分享：「期待臺灣未來能有更不一樣的曲風，可以參與在各種場景。」本屆樂團興奮波的參賽樂團成熟度高、深受業界肯定，更讓評審長左光平大呼：「現在這個程度我已經沒辦法給建議了！」希望看見更多音樂新人能夠持續發光發熱。
本屆評審團長由知名音樂人左光平三度擔綱，連續三屆參與「樂團興奮波」評選，他也分享歷屆參賽樂團的觀察心得，認為今年的樂團更清楚自己的方向，也肯定「音樂與玩團是可以不受到外力影響的。」對於比賽結果，他強調「榮耀是隨機的」，音樂作品沒有最好的答案，重要的是明確傳達價值，也呼籲參賽樂團更關注過程的獲得。（圖／記者王雯玲翻攝）
