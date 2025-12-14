高流「樂團興奮波」決賽揭曉 BRBP奪冠直攻《下酒祭》與高雄跨年舞台

第三屆高雄流行音樂中心原創樂團競賽「樂團興奮波」13日晚間於駁二藝術特區 C10 LIVE WAREHOUSE 舉行決賽，五強樂團「昴宿 Pleiades」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「硝子羊」、「BRBP」、「離岸流」輪番上陣，帶來高張力現場演出，最終由風格多元、實驗性十足的「BRBP」脫穎而出，勇奪冠軍，獲得登上《下酒祭》及2026高雄跨年晚會暖場舞台的重要演出機會。

↑圖說：「BRBP」以充滿實驗性的表演風格，獲評審一致好評，成為第三屆「樂團興奮波」冠軍。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

廣告 廣告

「樂團興奮波」邁入第三屆，為高流原創策畫的指標性樂團競演平台，今年共吸引104組國內外新銳樂團報名，歷經網路初選與複賽激烈競逐，最終選出五組晉級決賽。決賽現場並邀請第二屆冠軍「NeaR Band 你阿伯」回歸串場演出，吸引近百名樂迷購票入場，共同見證新世代樂團誕生。

決賽採原創曲與自選曲各一首的現場演出形式，並加總複賽成績綜合評選。冠軍揭曉時，「BRBP」團員激動歡呼，上台自高流執行長丁度嵐手中接下獎盃與6萬元獎金，並確定於隔日登上《下酒祭》舞台演出。BRBP賽後直呼「期待明天炸一波」，更現場許願未來能與評審 YELLOW 黃宣同台演出，獲黃宣當場回應「趕快辦專場！」引發全場歡呼。

↑圖說：高雄在地樂團「昴宿 Pleiades」、「離岸流」展現音樂能量，囊括三大個人獎項。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

本屆決賽評審團由左光平、YELLOW 黃宣、RYOTA 片山凉太、Matzka、黃少雍、莊惟惞及雷擎 L8ching 等7位音樂人與業界代表組成，從原創性、演出完整度、舞台魅力及發展潛力等面向進行評選。奪冠的 BRBP 以〈Spicy Odyssey〉與〈飛行器〉展現獨具態度的創作語彙，評審雷擎 L8ching指出，其作品巧妙運用生活化且少見於歌詞中的元素，節奏感鮮明，成功在 LIVE WAREHOUSE 打造屬於自己的音樂宇宙。

↑圖說：評審YELLOW黃宣籲參賽樂團享受舞台，並期待冠軍「BRBP」的專場演出。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

高流執行長丁度嵐致詞時表示，在「樂團興奮波」舞台上看見樂團成員純粹投入的神情，讓他想起早年推動音樂祭的初衷，並期許參賽者珍惜夥伴、並肩前行。他也承諾，高流未來將持續媒合演出資源，協助決賽樂團拓展舞台，讓更多優秀音樂創作者被看見。

為鼓勵創作能量，今年賽事同樣設置個人獎項，且全數由高雄在地樂團抱回。「離岸流」鄭凱鴻以〈台北橋〉獲得最佳作詞獎；「昴宿 Pleiades」林士恆以〈反烏托邦〉拿下最佳作曲獎，其鼓手陳冠橋則奪得最佳樂手獎，精湛技巧與音場掌控力獲評審高度肯定。

↑圖說：首度擔任評審的Matzka點評「昴宿 Pleiades」專注演出擁有飽滿的音樂敘事，令人相當沉浸。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

連續三屆擔任評審長的左光平表示，本屆參賽樂團整體成熟度與完成度明顯提升，許多演出已達專業水準，甚至「沒辦法再給建議了」。他也勉勵年輕樂團，音樂沒有標準答案，榮耀只是過程的一部分，更重要的是清楚傳達創作價值，持續在舞台上累積屬於自己的能量。

更多品觀點報導

客家風味躍上國際餐桌 「2025客家大地餐桌」以記憶料理說故事掀海味熱潮

「大・鮪・魷・秋」辦桌秒殺 前鎮漁港席開111桌掀海味熱潮

