高流《樂團興奮波》12強出線 海內外報名破百組創新高

高雄流行音樂中心公布二○二五《樂團興奮波》十二組複賽名單，本屆徵件歷時一個月，共吸引一百零四組樂團報名，較上一屆增加二十組，並迎來澳門、內蒙古、馬來西亞等海外團隊投稿，顯示該活動受關注度持續提升。(見圖)

高流今(廿七)日說明，通過初選的十二組樂團將於十一月卅日進行現場複賽，角逐十二月十三日決賽的五組名額，並有機會在十二月十四日登上《下酒祭》舞台。擔任決賽評審的Matzka表示，他期待參賽者一上台就展現破表氣勢，「前三十秒就要讓大家感受到這團準備好把舞台燒掉了」，並祝福所有入圍者盡情享受舞台。今年決賽於駁二LIVE WAREHOUSE舉行並開放觀眾購票進場，憑票根可免費參觀「POP！POP！POP！流行音樂互動展！」或「藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展」，邀請樂迷到場力挺。

高流執行長丁度嵐指出，今年《樂團興奮波》報名者年齡層從十六歲到五十四歲，因全面放寬參賽資格，風格與編制更為多元，涵蓋搖滾、放克、R&B、民謠、電子、後搖等類型，整體呈現比往年更奔放的創作面貌，金屬與龐克樂團的參與也更為亮眼；五組後搖演奏團及六組雙人組合的加入，使整體風格展現出更明顯的多元面向。《樂團興奮波》的核心精神是為新生代創作者打造舞台，今年參賽隊伍遍布全臺，並吸引澳門、內蒙古、馬來西亞等海外團隊投稿，讓競賽展現更鮮明的國際色彩。執行長丁度嵐也勉勵十二組複賽入圍者在舞台上全力以赴，並預告進入決賽的前五強，有機會登上十二月十四日《下酒祭》舞台，向樂迷展現臺灣流行音樂的創新能量。

本屆初選由評審長左光平、陳玠安與因奉共同審查，選出十二組複賽名單，左光平提到，《樂團興奮波》聚焦挖掘新秀，今年投稿在敘事方式上更具多樣性，從概念明確到重視氛圍的作品皆具特色，他認為全面開放參賽條件有助於讓不同風格的創作者被看見；因奉則觀察，多數團隊在音色運用上仍偏向既有框架，建議創作者多吸收不同類型音樂，以突破慣性；陳玠安提醒，歌詞不僅是文字呈現，更需與旋律相互作用，他強調比賽的核心在於展現創作者本質，而不是迎合潮流。

本屆決賽評審之一為曾獲金曲獎「最佳樂團獎」與「最佳原住民族語專輯獎」的Matzka，他建議參賽者不要只想「我要贏」，而要想「我要讓大家記得我」，並將每次舞台當作人生的作品，「演完這場，全世界都會多一批你的聽眾」；他說，舞台上的整體氣場往往比純技術更能抓住觀眾，團員間的默契與Groove是關鍵。他也提醒，「前三十秒就要讓大家感受到這團準備好把舞台燒掉了」，同時，曲目安排、能量起伏與台上互動都需充分準備，並保持放鬆，避免飲酒上台。Matzka也肯定，《樂團興奮波》不僅能提升樂團曝光度及促進團隊磨合，更是邁向更大舞台的重要起點。

複賽將於十一月卅日登場，入選隊伍需演出兩首曲目（至少一首原創），由左光平、Angus 陳逸年、旺福姚小民、張凱婷與王立擔任評審；十二月十三日的決賽開放觀眾購票入場，除了五強競演，第二屆冠軍「NeaR Band你阿伯」也將帶來演出。同時，觀眾憑票根可免費參觀「POP！POP！POP！流行音樂互動展」或藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展（二擇一），相關資訊請至高流官網（https://lurl.cc/vE5eDn）查詢。