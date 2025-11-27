高流《樂團興奮波》12 強公布 競逐登上《下酒祭》舞台機會

高雄流行音樂中心公布 2025《樂團興奮波》12 組複賽名單，今年報名再創新高，共吸引 104 組樂團參賽，較去年增加 20 組，更迎來澳門、內蒙古、馬來西亞等海外團隊投稿，顯示賽事熱度持續攀升。12 強將於 11 月 30 日展開複賽，爭奪 12 月 13 日決賽資格，前五強更可登上 12 月 14 日《下酒祭》舞台演出。

↑圖說：高流《樂團興奮波》將於 11月30日進行複賽。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

擔任決賽評審的金曲得主 Matzka 表示，他期待參賽樂團在「前三十秒」就能展現爆發力，「要讓大家感受到這團準備好把舞台燒掉了。」他強調，比起技術，氣場、默契與 Groove 更能抓住觀眾，也提醒參賽者要把每一次登台當作人生的作品，「演完這場，全世界都會多一批你的聽眾。」

↑圖說：2025《樂團興奮波》決賽評審Matzka 建議參賽隊伍，前三十秒就要點燃舞台，讓觀眾感受你的能量！（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

高流執行長丁度嵐指出，今年參賽者年齡橫跨 16 至 54 歲，因全面放寬資格，風格更為多元，從搖滾、放克、R&B 到後搖、電子、民謠皆有，其中金屬、龐克及雙人編制參賽者明顯增加，展現新世代創作力全面爆發。他並表示，《樂團興奮波》的宗旨是替新生代打造舞台，再加上海外投稿踴躍，競賽國際化程度更甚以往。

本屆初選由左光平、陳玠安與因奉共同審查，選出「!CON」、「BRBP」、「ivory Plain 象牙平原」、「Nanashi ナナシ」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「木匠兄弟」、「好大一把勇者劍」、「含金鵲」、「昴宿 Pleiades」、「硝子羊」、「夏璐璐 Shiyaruru」、「離岸流」等 12 組複賽隊伍。評審們一致認為今年作品敘事更具多樣性，也提醒創作者勇於突破音色與歌詞框架，展現真正的音樂個性。

↑圖說：12強角逐決賽五強席位，還有機會登上12月14日的 《下酒祭》舞台。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

11 月 30 日的複賽將由左光平、Angus 陳逸年、旺福姚小民、張凱婷與王立擔任評審，參賽隊伍需演出兩首作品（至少一首原創）。12 月 13 日決賽於駁二 LIVE WAREHOUSE 舉行，觀眾購票入場即可欣賞五強對決，並有第二屆冠軍「NeaR Band 你阿伯」演出。持票根還能免費參觀《POP! POP! POP! 流行音樂互動展》或「藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展」，吸引樂迷到場支持新聲崛起。

