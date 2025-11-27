高流《樂團興奮波》12 強出線 海內外報名破百組創新高 最終五強有望登上《下酒祭》

▲高流《樂團興奮波》將於 11月30日進行複賽，12強角逐 12月13日決賽五強席位，還有機會登上隔天的 《下酒祭》舞台。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄流行音樂中心公布 2025《樂團興奮波》12 組複賽名單。本屆徵件歷時一個月，共吸引104組樂團報名，較上一屆增加 20 組，並迎來澳門、內蒙古、馬來西亞等海外團隊投稿，顯示活動受關注度持續提升。通過初選的 12 組樂團將於 11 月 30 日進行現場複賽，角逐 12 月 13 日決賽的五組名額，並有機會在 12 月 14 日登上《下酒祭》舞台。擔任決賽評審的Matzka 表示，他期待參賽者一上台就展現破表氣勢，「前三十秒就要讓大家感受到這團準備好把舞台燒掉了。」並祝福所有入圍者盡情享受舞台。今年決賽於駁二LIVE WAREHOUSE舉行並開放觀眾購票進場，憑票根可免費參觀「POP! POP! POP! 流行音樂互動展！」或「藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展」，邀請樂迷到場力挺。

廣告 廣告

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，今年《樂團興奮波》報名者年齡層從 16 歲到 54 歲，因全面放寬參賽資格，風格與編制更為多元，涵蓋搖滾、放克、R&B、民謠、電子、後搖等類型，整體呈現比往年更奔放的創作面貌，金屬與龐克樂團的參與也更為亮眼。5 組後搖演奏團及6 組雙人組合的加入，使整體風格展現出更明顯的多元面向。他強調，《樂團興奮波》的核心精神是為新生代創作者打造舞台，今年參賽隊伍遍布全臺，並吸引澳門、內蒙古、馬來西亞等海外團隊投稿，讓競賽展現更鮮明的國際色彩。執行長丁度嵐也勉勵 12 組複賽入圍者在舞台上全力以赴，並預告進入決賽的前五強，有機會登上 12 月 14 日《下酒祭》舞台，向樂迷展現臺灣流行音樂的創新能量。

本屆初選由評審長左光平、陳玠安與因奉共同審查，選出 12 組複賽名單，左光平指出，《樂團興奮波》聚焦挖掘新秀，今年投稿在敘事方式上更具多樣性，從概念明確到重視氛圍的作品皆具特色，他認為全面開放參賽條件有助於讓不同風格的創作者被看見，陳玠安提醒，歌詞不僅是文字呈現，更需與旋律相互作用，他強調比賽的核心在於展現創作者本質，而不是迎合潮流。相關資訊請至高流官網查詢（https://lurl.cc/vE5eDn）。（圖／記者王雯玲翻攝）