高流17公尺「金勾TREE」聖誕樹亮相！12月音樂盛宴、聖誕市集全攻略

高雄流行音樂中心今年冬季推出的《高流聖誕趴 KMC XMAS》活動，成為南台灣最受矚目的聖誕慶典之一。活動的最大亮點，莫過於高達17公尺的聖誕樹「金勾TREE」，於12月5日正式亮相。這座聖誕樹位於海景第一排，與高流音浪塔、海音館及珊瑚礁群的建築燈光相互輝映，紅綠主題燈色閃耀著濃厚的聖誕氣息，自試燈以來便在社群媒體上掀起熱議，吸引超過萬名網友點讚分享，成為高雄冬季必訪的打卡熱點。

▲ 17 公尺高聖誕樹「金勾TREE」亮相。每日亮燈時間為 1730–2300，每半小時演出 3 分鐘燈光秀。（圖／高流）

「金勾TREE」不僅在白天與夜晚展現不同的風情，還搭配專屬主題曲，每日下午5時30分至晚上11時，每半小時上演3分鐘的燈光秀，首場於晚間6時開演，最後一場為10時30分，展期將持續至2026年1月4日。高流執行長丁度嵐表示，這是高雄唯一能與黃昏日落及彩霞餘暉相互映襯的聖誕樹，讓人彷彿置身國外，宛如一件藝術品。

▲ 「金勾TREE」映襯高流音浪塔、海音館、珊瑚礁群的建築外觀燈光變化，閃耀聖誕氣息的紅綠主題燈色。（圖／高流）

除了視覺上的震撼，音樂愛好者也不容錯過《高流聖誕趴》期間的精彩演出。12月24日與25日，將有「理想混蛋 Bestards」與「芒果醬 Mango Jump」等知名樂團熱力開唱，為現場觀眾帶來一場音樂盛宴。此外，12月20日至28日的「港灣聖誕市集」及三大音樂舞台的多元風格演出，將讓民眾沉浸在音樂與藝文的魅力中。

▲ 理想混蛋 Bestards。（圖／高流）

▲ 芒果醬 Mango Jump。（圖／高流）

高流還特別推出線上抽獎活動，自12月10日至16日，只要按讚追蹤高流官方臉書，即有機會贏得豐富獎品，包括高雄五星級「承億酒店」價值逾三萬元的住宿券及餐飲贈品券、「福容大飯店高雄」與「福容徠旅高雄」的住宿券，以及「漢神巨蛋」雙層隨行杯、「漢神百貨」20吋登機箱等好禮。活動詳情請參閱高流官方社群及各品牌線上公告。

此外，參加《高流聖誕趴》的民眾還可享受多項專屬優惠。憑「金勾TREE」合影照片至「承億酒店」B1F「TAi香烘焙坊」，即可免費兌換招牌手撕丹麥一條，或至24F「POOL BAR池畔酒吧」享用聖誕紅30ml shot一杯（加價80元可升級至60ml），以及1F「TAi CAFÉ GALLERY」全飲品第二杯半價。

高雄12月的演唱會活動同樣精彩，包括韓國AAA頒獎典禮、共和世代OneRepublic及Doja Cat等國際級演出，讓高雄成為名副其實的「演唱會之都」。高流邀請歌迷在享受音樂盛宴的同時，也別忘了參加《聖誕趴》系列活動，感受高雄冬季的獨特魅力。

