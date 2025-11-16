高流4週年洗澎澎！ 外牆多名蜘蛛人吊掛執行清洗任務

民視新聞／綜合報導

高雄流行音樂中心外頭，最近有好多蜘蛛人，吊掛在距離地面5、60公尺高的半空中，清洗外牆，原來他們接獲任務，要在高流滿4歲生日時，幫它洗澎澎。不過由於高流造型特殊，建築物有多角度轉折，清洗外牆時，相當困難，師傅們得一一克服。

坐落在港邊的高雄流行音樂中心，好幾名作業人員吊著繩索，手裡拿著長長的工具，沿著外牆，慢慢垂降清洗。

他們在幫高流建築洗澎澎，從空拍畫面看，相當壯觀，高雄流行音樂中心，這個月迎來四週年，特別安排幫建築物洗澡，每個角落都刷乾淨。

過程中，除了要克服懼高以外，高流建築以六邊形網格，組合而成，高低起伏、多角度轉折，凹凸不平的外牆，比平面大樓難洗許多，得靠吸盤輔助固定，讓清潔難度再升級。

洗外牆師傅就像蜘蛛人一樣，掛在五六十公尺的半空中，路過民眾看到，直呼好神勇。高雄流行音樂中心以海洋為靈感，造型就像激起的浪花，外觀紋理則像珊瑚礁，是國際級音樂文化地標，不少活動都在這邊舉辦。

不只有熱鬧的演唱會，還有超人氣吉依卡哇和黃色小鴨，當初也是在高流旁邊和民眾見面，這次利用高流4歲生日，幕後英雄們幫他洗香香，也擦亮高雄地標。

