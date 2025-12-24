高流FOCUS 13試營運 坐擁愛河灣海景吸客

（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄百貨商場再添生力軍，高雄流行音樂中心「FOCUS 13珊瑚礁群」今天試營運，主打文創、生活選物，首日就吸引大批民眾入場。業者表示，商場有2100坪，空間設計融入海景與光影。

「FOCUS 13」斥資3億元，歷經近一年時間裝修，今天起開門亮相試營運。近日已有不少入駐廠商拍照上傳網路，在社群上引發熱烈討論。

營運團隊、高青創意公司總經理陳慧姝今天接受媒體聯訪表示，團隊來自台南，過去成功打造台南FOCUS商場、林百貨等，「FOCUS 13」力拚年營業額新台幣3.8億元，「高雄大多時間都很熱，歡迎大家來逛逛吹冷氣」。

針對記者提問高雄接下來有不少新的商場、百貨即將開張，「FOCUS 13」如何做出區隔。陳慧姝說，團隊擅長打造「非典型百貨」，品牌主打文化、創意、時尚與生活等，長期培養本土設計師的創意能力，相信能與一般百貨公司做出區隔，且也相當適合高流的調性，相信能在高雄引起關注。

「FOCUS 13」共有2層樓，2樓有不少角落擁有極佳視野，讓人一眼就能看到愛河灣海景與高流特色建築。業者表示，空間規劃呈現高雄海港城市的多元生活樣貌，1樓有各式潮流選物、設計品牌，2樓則主打輕食、咖啡與舒適座席，館內集結近40個品牌。

業者表示，除了今天試營運的「FOCUS 13珊瑚礁群」外，後續還有另外4個承租空間，將引進全新餐飲品牌。未來將持續與高流合作，串聯周邊品牌與活動能量，共同推廣愛河灣的活力與文化魅力，打造更豐富的城市體驗。（編輯：李亨山）1141224