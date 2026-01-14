高海拔也擋不住 保時捷電動賽車稱霸墨西哥城

記者鍾釗榛／綜合報導

四輛保時捷電動方程式於墨西哥挺進前九名。（圖／Porsche提供）

迎接新的一年，保時捷也同步揭開品牌賽車運動75週年的紀念序幕。1月10日於墨西哥城登場的Formula E電動方程式E-Prix，不只是第12賽季第二站賽事，更象徵保時捷橫跨三個世代的賽道傳奇正式翻開全新篇章，從燃油、混合動力到純電賽車，持續站在速度與科技的最前線。

從利曼到電動方程式

時間回到1951年，保時捷356 SL在利曼24小時耐力賽由客戶車隊駕駛拿下組別冠軍，為品牌賽車史寫下關鍵一頁。75年來，保時捷始終與全球車隊並肩作戰，賽道不只是競技場，更是未來科技的實驗室。

墨西哥城堪稱福地

對保時捷而言，墨西哥城幾乎就是勝利保證。從2020年首次拿下Formula E竿位，到2022年包辦冠亞軍，再到2023年與2024年接連奪冠，搭載保時捷動力的賽車屢屢站上頒獎台。車手Wehrlein更寫下同一賽道四度奪竿的紀錄，堪稱電動賽車時代的關鍵人物。

高海拔賽道也難不倒保時捷

墨西哥城賽道海拔高達2,285公尺，還穿越棒球場看台，是全球最具特色的Formula E賽道之一，場場吸引多達4萬名車迷進場。不過對高效率的Porsche 99X Electric來說，高海拔不僅不是負擔，反而成為展現電能科技實力的最佳舞台。

